Ingenieros de ZPMC presentan a los estudiantes de Sri Lanka el mundo de los puertos modernos

SHANGHÁI, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, el equipo del proyecto Colombo West International Terminal (CWIT) de Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) visitó una escuela local en Sri Lanka para organizar un evento educativo de divulgación con el tema "Exploring the World of Modern Ports" (Exploración del mundo de los puertos modernos) como parte de su iniciativa "10.000 ingenieros en el aula". El programa fue diseñado para llevar maquinaria portuaria avanzada y tecnologías de terminales automatizadas al aula mediante presentaciones atractivas y debates interactivos. Además, el programa tenía el objetivo de ayudar a estudiantes a comprender mejor el sector portuario y presentarles el papel de la ingeniería en proyectos de infraestructura modernos.

Al comienzo del evento, los representantes de la escuela dieron la bienvenida al equipo de ZPMC. Luego, los ingenieros de proyecto presentaron las principales áreas comerciales de ZPMC, las soluciones integradas de terminales y el papel en la construcción portuaria mundial. Mediante presentaciones y materiales visuales, el equipo explicó cómo los puertos apoyan las redes logísticas modernas y el comercio mundial. Con imágenes y ejemplos de proyectos, los ingenieros mostraron varias categorías de equipos portuarios importantes y, basándose en los proyectos portuarios en curso de ZPMC en Sri Lanka, demostraron cómo la experiencia en ingeniería y el equipo pesado de China están apoyando el desarrollo de la infraestructura marítima del país. Se alentó a los estudiantes a compartir ideas y participar en debates sobre el futuro de las terminales automatizadas y cómo pueden operar los puertos en los próximos años, mientras aprendían más sobre las carreras de ingeniería y tecnología.

Durante la sesión interactiva de preguntas y respuestas, los estudiantes centraron muchas de sus preguntas en la educación y el desarrollo profesional con preguntas como: "¿Qué materias debemos estudiar para trabajar en ZPMC?" y "¿Qué habilidades necesitarán los futuros ingenieros?" Según su propia experiencia profesional, los ingenieros compartieron consejos prácticos de estudio y orientación profesional. Al final del evento, el equipo de ZPMC ofreció regalos conmemorativos a la escuela y los participantes se reunieron para tomar fotos grupales para conmemorar la ocasión.

Durante todo el evento, los ingenieros tradujeron los conceptos técnicos en contenido educativo accesible y atractivo y generaron un intercambio transfronterizo de conocimientos, ideas y ambiciones. El programa brindó a los estudiantes locales una visión más cercana de la complejidad y la importancia práctica de la construcción portuaria, a la vez que promovió el interés por las carreras de ciencia, tecnología e ingeniería.

FUENTE ZPMC