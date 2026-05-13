ZPMC entrega los RMG de contenedores vacíos automatizados más altos del mundo para operaciones de patio de alta densidad

SHANGHAI, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Tres grúas pórtico automatizadas montadas en rieles (RMG, por sus siglas en inglés) para el manejo de contenedores vacíos, construidas por Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC), han sido entregadas en la terminal de PNC en Busan, Corea del Sur. El proyecto marca tanto el primer despliegue de RMG de contenedores vacíos automatizados en Corea del Sur como la primera entrega de ZPMC de este tipo de equipo fuera de China.

Las unidades cuentan con una capacidad nominal de elevación de 8 toneladas bajo el esparcidor, una envergadura de 32.3 metros y una altura de elevación líder en el mundo de 26.8 metros. Diseñados para operaciones de patio de alta densidad, admiten el apilamiento de contenedores de 8 alturas mientras despejan pilas de 9 alturas, lo que aumenta la capacidad de apilamiento en más del 30 por ciento dentro de la misma huella. El sistema de control eléctrico utiliza tecnología anticolisión inteligente que integra detección visual y basada en láser. Las grúas también están equipadas con un avanzado sistema de detección de bloqueo por torsión, un sistema automático de extinción de incendios y un mecanismo de protección antielevación para camiones, que en conjunto proporcionan múltiples capas de seguridad operativa.

Dirigido por la filial surcoreana de ZPMC y respaldado por equipos en China, el equipo del proyecto superó las diferencias entre los estándares chinos y coreanos, así como los complejos desafíos de colaboración interfuncional, y finalmente completó la entrega a tiempo y recibió comentarios positivos del cliente.

La terminal de PNC en el puerto de Busan es el centro de contenedores más grande y concurrido de Corea del Sur, que actualmente maneja aproximadamente 5 millones de teu al año. Se espera que el rendimiento aumente a 6 millones de teu para 2026.

FUENTE ZPMC