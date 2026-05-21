ZPMC entrega tres descargadores de barcos a gran escala al puerto de la bahía de Fuzhou Luoyuan

La operación de elevación de un solo lote establece un nuevo récord nacional de escala y eficiencia

SHANGHÁI, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, se han instalado tres descargadores de buques de acarreo de tipo puente de 3.000 toneladas en la zona de operaciones de Kemen del puerto de la bahía de Fuzhou Luoyuan. La operación, llevada a cabo por Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC), participante en el proyecto, estableció un nuevo récord nacional tanto en escala como en eficiencia de una operación de elevación de equipos de un solo lote en la historia de la construcción portuaria de China.

Cada uno de los descargadores recién llegados pesa 2.305 toneladas, mide aproximadamente 71 metros de altura y tiene un alcance de 54 metros, lo que los hace capaces de dar servicio a graneleros de 300.000 TONELADAS de peso muerto. Las máquinas están diseñadas para manipular carbón a 1.800 toneladas por hora y mineral de hierro a 3.000 toneladas por hora. A pesar de las condiciones de la temporada de lluvias, el equipo del proyecto utilizó un esquema de elevación diagonal con posicionamiento escalonado para enganchar, levantar y colocar las tres unidades con precisión en una sola operación continua. Todo el ciclo de elevación se completó dos días antes de lo previsto. En particular, ninguno de los corredores o instalaciones existentes del muelle tuvo que desmantelarse en ningún momento durante el proceso, lo que minimizó la interrupción de las operaciones en curso de la terminal.

Los descargadores representan el segundo lote de equipos entregados al lugar. Un envío anterior trajo un recuperador apilador de ruedas de cangilones, también suministrado por ZPMC, con una capacidad máxima de apilamiento de 10.800 toneladas por hora. La unidad ha entrado ahora en la fase de traspaso. Una vez en servicio, se espera que el nuevo equipo fortalezca las capacidades de manejo de carga a granel del Puerto de Fuzhou y respalde el suministro regional de energía, el desarrollo económico local y el crecimiento continuo del sector de fabricación de equipos.

FUENTE ZPMC