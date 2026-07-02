Isabela Herrera asume el liderazgo de Banvelca, una empresa con dos siglos de historia.

MIAMI, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Isabela Herrera, miembro de una octava generación de banqueros internacionales, asumió la dirección de Banvelca, una de las organizaciones patrimoniales más longevas vinculadas a la familia Herrera Velutini. Esta incorporación coincide con una nueva etapa personal que emprende tras su matrimonio con Matthew Carmona celebrado en Antibes, Francia, en abril pasado, según MP Publishing.

Isabela Herrera. Banvelca

En un momento donde los mercados globales reaccionan a la inflación, los conflictos geopolíticos y las decisiones de los bancos centrales, esta transición ocurre en un contexto de creciente interés por estrategias de inversión de largo plazo, especialmente entre oficinas familiares y gestores patrimoniales que buscan proteger activos frente a un entorno económico cada vez más volátil.

"El mayor error de los mercados modernos es confundir el corto plazo con la permanencia", afirmó la directora de Banvelca.

Isabela Herrera, graduada cum laude en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU) con una licenciatura en Finanzas y Ciencia de Datos, inició su carrera en PricewaterhouseCoopers (PwC) en Nueva York, donde asesoró a altos ejecutivos en transacciones complejas dentro del sector de servicios financieros.

Con raíces que se remontan a 1781, cuando Juan Bautista Velutini fundó Banvelca & Company en Nápoles, la organización ha atravesado guerras, crisis financieras, cambios políticos y transformaciones tecnológicas durante más de dos siglos. Según Herrera, la principal lección que deja esa experiencia histórica es que la resiliencia importa más que la capacidad de anticipar el próximo movimiento del mercado."Nuestra responsabilidad es tomar decisiones que sigan teniendo sentido dentro de 50 años".

Innovación y diversificación

Mientras buena parte de la industria financiera continúa enfocada en resultados trimestrales, Herrera sostiene que las instituciones multigeneracionales deben responder a horizontes más amplios. A su juicio, el desafío no consiste únicamente en adaptarse a nuevas regulaciones o tecnologías, sino en preservar una cultura de toma de decisiones orientada al futuro.

La ejecutiva considera que la innovación más bien, se trata de aplicar principios de diversificación desarrollados durante generaciones a un entorno financiero en constante evolución.

Esa visión también ha llevado a la organización a evaluar nuevas oportunidades dentro de ecosistemas financieros emergentes, incluidos los activos digitales, sin abandonar los principios históricos de prudencia y preservación patrimonial.

Más allá del capital

En su opinión, uno de los mayores retos para las organizaciones familiares es transferir no sólo riqueza, sino también cultura institucional, criterio y capacidad de pensar a largo plazo. "Uno de los desafíos modernos que más se subestima es la transferencia de cultura empresarial, más que de capital", dijo.

A medida que asume el liderazgo dentro de Banvelca, sostiene que la pregunta que guía las decisiones estratégicas sigue siendo sencilla: determinar si una decisión tomada hoy seguirá pareciendo acertada dentro de medio siglo. En una época marcada por la inmediatez, esa filosofía busca demostrar que la verdadera fortaleza financiera no depende de predecir el futuro, sino de construir instituciones capaces de resistirlo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3001494/ISABELA_HERRERA_BANVELCA.jpg

FUENTE MP Publishing