Jacobs apoyará la realización del Estudio Nacional de Ecosistemas para evaluar el capital natural y los ecosistemas del Gobierno del Reino Unido

DALLAS, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Jacobs (NYSE: J) ha sido seleccionada por Natural England y Defra (Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales) para prestar servicios de coordinación y entrega de campo para el England Ecosystem Survey (Estudio sobre el ecosistema de Inglaterra). Este proyecto es fundamental en el programa de evaluación de ecosistemas y capital natural del Gobierno del Reino Unido, que evalúa los ecosistemas terrestres, de agua dulce y costeros de Inglaterra para producir una línea de referencia de los activos naturales de Inglaterra para 2029.

El Estudio de Ecosistemas de Inglaterra es realizado por Natural England, y el trabajo de Jacobs respaldará la recopilación de datos de suelo, vegetación y paisaje a escala nacional para fundamentar decisiones sobre políticas ambientales y gestión de la tierra.

Jacobs trabajará en estrecha colaboración con Southern Ecological Solutions (parte del Grupo RSK) para coordinar y realizar estudios de campo en toda Inglaterra, por lo que movilizará equipos de estudio internos y múltiples contratistas para garantizar que los estudios se completen de manera coherente, segura y de conformidad con los protocolos de campo de Natural England.

El alcance de Jacobs incluye gestión de programas, adquisición y supervisión de contratistas de estudios, logística de estudios y coordinación del acceso a la tierra. Su función también incluye gestionar dependencias entre diferentes tipos de estudios y ubicaciones para que los conjuntos de datos resultantes estén alineados y puedan utilizarse a escala nacional. Se prevé que el contrato comience de inmediato y que las actividades concluyan en el primer semestre de 2027.

Richard Sanderson, vicepresidente ejecutivo de Jacobs, afirmó: "Las decisiones con gran nivel de calidad sobre el ambiente dependen de datos coherentes y confiables. Al coordinar la realización de estudios a escala nacional, estamos apoyando a Natural England para construir una base de evidencia sólida para comprender el estado de los ecosistemas de Inglaterra, hacer seguimiento a los cambios a lo largo del tiempo e informar las futuras políticas sobre tierras y naturaleza".

El trabajo se basa en la contribución continua de Jacobs al Estudio sobre ecosistemas de Inglaterra, por lo que ha realizado servicios de muestreo de suelo para el programa desde 2024. Como el estudio de campo más grande jamás realizado en Inglaterra, el Estudio sobre ecosistemas de Inglaterra tiene como objetivo construir un panorama nacional sobre la condición, extensión y cambio del ambiente terrestre de Inglaterra. Para tal fin, se están recopilando datos extensos sobre hábitats, vegetación, características del entorno y propiedades del suelo, incluidas características físicas y químicas e indicadores biológicos. Estos datos facilitarán las evaluaciones de los ecosistemas a escala nacional e informarán sobre la prestación de servicios ecosistémicos como la producción de alimentos y la biodiversidad.

Natural England está realizando el Estudio sobre ecosistemas de Inglaterra como parte del programa de Evaluación de Ecosistemas y Capital Natural (NCEA) de Defra junto con Forest Research, la Agencia Ambiental, el Comité Conjunto de Conservación de la Naturaleza y el Real Jardín Botánico de Kew. NCEA forma parte de la cartera de proyectos principales del Gobierno del Reino Unido. El programa apoya las ambiciones ambientales de Inglaterra, incluidos los compromisos establecidos en el Plan ambiental de 25 años y los marcos internacionales de biodiversidad, así como el progreso hacia los objetivos de cero emisiones netas de carbono.

