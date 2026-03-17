Jacobs lanza una solución de gemelo digital para centros de datos con IA

Solución para mejorar la rapidez en la generación de ingresos, el rendimiento energético y las operaciones y el mantenimiento de los centros de datos de IA

DALLAS, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Jacobs (NYSE: J) ha lanzado una solución de gemelo digital para centros de datos que permite a los desarrolladores y propietarios planificar, simular y optimizar centros de datos de inteligencia artificial (IA) a escala de gigavatios en un entorno virtual, lo que mejora la rapidez de comercialización, el rendimiento energético y las operaciones a largo plazo.

Gemelo digital de un centro de datos de IA de 1 GW instalado en una ubicación seleccionada

La solución de gemelo digital, desarrollada a partir del modelo NVIDIA Omniverse DSX, combina un diseño de referencia estandarizado para un centro de datos de inteligencia artificial (IA) a escala de gigavatios con un entorno virtual hiperrealista, junto con simulaciones avanzadas de los sistemas de computación, alimentación y refrigeración, para funcionar como un gemelo virtual en tiempo real de un centro de datos de IA.

La solución permite una integración segura de componentes tanto dentro como fuera del centro de datos, desde configuraciones de alimentación locales hasta simulaciones de última generación del flujo de aire en interiores. Al integrar los sistemas informáticos, de alimentación eléctrica, de refrigeración y de agua, así como las características específicas del emplazamiento, la solución ofrece visibilidad desde las primeras fases de planificación hasta la puesta en marcha virtual, el funcionamiento y el mantenimiento.

Bob Pragada, presidente y director ejecutivo de Jacobs, afirmó: "Las instalaciones avanzadas son cada vez más complejas y costosas de construir, y a medida que la infraestructura de IA alcanza una escala de gigavatios, los propietarios necesitan una mayor seguridad antes de comprometer su capital. Gracias a nuestros profundos conocimientos, nuestro equipo internacional y décadas de experiencia en la construcción de las instalaciones más avanzadas del mundo, creamos soluciones que ayudan a los propietarios a planificar con mayor eficiencia, mejorar el rendimiento y lograr operaciones a largo plazo más seguras y resilientes".

El primer módulo del gemelo digital ya está disponible para propietarios y operadores. Se espera que las próximas funciones aporten valor a lo largo de todo el ciclo de vida de los activos, desde la planificación y el diseño hasta la puesta en marcha y la construcción. Los futuros diseños de la solución tienen como objetivo ofrecer un modelo para centros de datos más pequeños, de 250 megavatios, lo que permitirá un uso más amplio en el sector.

El diseño de referencia modular del gemelo digital permite una implementación rápida y repetible de instalaciones a escala de gigavatios en el mundo físico. El diseño de referencia y la solución de gemelo digital son componentes clave del modelo NVIDIA Omniverse DSX, un marco integral para la creación y el funcionamiento de centros de datos de IA a escala de gigavatios.

Jacobs presta apoyo a algunos de los principales proveedores mundiales en sectores de tecnología avanzada, como los centros de datos, la electrónica, los semiconductores, las ciencias biológicas y la fabricación especializada. En la actualidad, la empresa se dedica a ofrecer entornos informáticos de alto rendimiento a organizaciones como NVIDIA, Hut 8 y PsiQuantum. Desde los riesgos climáticos hasta el rigor de las normativas y los plazos cada vez más ajustados, el modelo integrado de ejecución de proyectos de Jacobs ayuda a las empresas a ir un paso por delante. Más información →

En Jacobs, nos desafiamos hoy para reinventar el futuro, por lo que ofrecemos resultados y soluciones para los desafíos más complejos del mundo. Con aproximadamente 12 mil millones de dólares en ingresos anuales y un equipo de casi 43.000 personas, brindamos servicios integrales en fabricación avanzada, ciudades y lugares, energía, medio ambiente, ciencias biológicas, transporte y agua. Desde asesoramiento y consultoría, viabilidad, planificación, diseño, programas y gestión del ciclo de vida, estamos creando un mundo más conectado y sostenible. Descubra cómo en jacobs.com y conéctese con nosotros en LinkedIn , Instagram, X y Facebook.

Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa constituyen declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas son declaraciones que no se relacionan directamente con ningún hecho histórico o actual. Cuando se utilizan en este documento, palabras como "espera", "anticipa", "cree", "busca", "estima", "planea", "intenta", "futuro", "será", "haría", "podría", "puede", "pudiera" y palabras similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas. Basamos estas declaraciones prospectivas en las estimaciones y expectativas actuales de la gerencia, así como en los datos competitivos, financieros y económicos actualmente disponibles. Sin embargo, las declaraciones prospectivas son inherentemente inciertas. Existen distintos factores que podrían causar que los resultados comerciales difieran materialmente de nuestras declaraciones prospectivas, que incluyen, entre otras, incertidumbres en cuanto al momento de la adjudicación de proyectos y financiamiento y posibles cambios en los montos previstos en la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos y otras leyes y órdenes ejecutivas relacionadas con el gasto gubernamental, incluida cualquier directiva a las agencias federales para reducir el gasto federal o el tamaño de la fuerza laboral federal, y cambios en las leyes fiscales estadounidenses o extranjeras, incluida la legislación fiscal promulgada en Estados Unidos en julio de 2025, estatutos, reglas, regulaciones u ordenanzas, como el impacto y los cambios en las tarifas y aranceles de represalia o políticas comerciales, que pueden afectar de forma negativa a nuestras futuras posiciones financieras o resultados de operaciones, así como las condiciones económicas generales, como la inflación y las medidas tomadas por las autoridades monetarias en respuesta a la inflación, cambios en las tasas de interés y tasas de cambio de divisas extranjeras, cambios en los mercados de capital, la posibilidad de una recesión o desaceleración económica, y mayor incertidumbre y riesgos, incluidos riesgos de políticas y posibles disturbios civiles, relacionados con el resultado de las elecciones en nuestros mercados clave y elevados tensiones y conflictos geopolíticos, entre otros. Para obtener una descripción de estos y otros factores que podrían ocurrir y causar que los resultados reales difieran de nuestras declaraciones prospectivas, consulte nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. La empresa no tiene ninguna obligación de actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas después de la fecha de este comunicado de prensa para ajustarse a los resultados reales, excepto según lo requiera la ley vigente.

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FUENTE Jacobs