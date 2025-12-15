JAECOO 5: el SUV que conquista Europa, Latinoamérica y el Sudeste Asiático

Con reconocimientos a lo largo de todo el mundo, JAECOO 5 reafirma su presencia como la nueva referencia del off-road ligero

WUHU, China, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 2025 ha marcado un punto de inflexión para JAECOO: su SUV ligero, JAECOO 5, ha acumulado reconocimientos en Europa, Centro y Sudamérica, y el Sudeste Asiático. La combinación de tecnología avanzada, capacidades ligeras off-road y diseño funcional ha generado un impacto positivo en mercados con necesidades y gustos muy distintos entre sí, lo que demuestra la fortaleza global del producto.

En Europa y Sudamérica reconocen a JAECOO

En Europa, CARWOW UK reconoció a JAECOO como "Brand of the Year" en el último trimestre de 2025. Este premio, otorgado por uno de los medios más influyentes del Reino Unido, evalúa la fortaleza de marca, innovación y reputación entre los usuarios, convirtiéndose en un punto de referencia para un competidor joven como JAECOO en el mercado europeo.

En Chile, JAECOO 5 fue galardonado como "Best SUV" por Ruta Motor, medio especializado que realiza pruebas profesionales basadas en diseño, seguridad, espacio interior, experiencia de usuario y desempeño. Este reconocimiento confirma que el modelo se ajusta a la perfección al estilo de manejo y las preferencias de los consumidores sudamericanos.

Estos dos premios —uno centrado en marca y otro en producto— se suman al creciente impulso de ventas globales, con lo que JAECOO 5 fortalece su presencia en mercados estratégicos.

Éxito absoluto en Tailandia: "Car of the Year" y campeón de ventas eléctricas

El avance del modelo también es notable en el Sudeste Asiático. En el Thailand Motor Expo, JAECOO 5 EV fue nombrado "2025 Car of the Year". El jurado destacó su diseño interior, versatilidad para uso urbano y aventuras al aire libre, así como su propuesta tecnológica centrada en la experiencia del conductor.

La preferencia del público confirmó el veredicto: en noviembre, JAECOO 5 EV vendió 2,356 unidades en Tailandia, lo que lo posicionó como el vehículo 100% eléctrico más vendido del país.

Este éxito se explica por su equilibrio entre amplitud interior, eficiencia energética, autonomía, diseño pet-friendly y una propuesta adaptable al estilo de vida tropical y familiar de la región.

Atención personalizada para los primeros dueños mexicanos de JAECOO 5

En México, JAECOO mantiene su filosofía de servicio centrada en el usuario. Tras la llegada de JAECOO 5 al país, la marca lanzó una iniciativa de agradecimiento para los primeros 100 propietarios, quienes podrán acudir a su distribuidor para recibir un paquete exclusivo, que incluye:

Tarjeta de regalo Petco

Caja especial con accesorios para mascotas

Este programa celebra a los usuarios que han confiado en JAECOO desde el inicio y refuerza la identidad de la marca como un SUV pensado para familias, personas que aman las actividades al aire libre y quienes viajan con mascotas. Además, la marca adelantó que se acercan más beneficios y programas de engagement para su creciente comunidad en México.

ICAUR, la nueva marca del grupo llega a México

Como parte de su visión global, Chirey Motor México ya prepara la llegada de su nueva marca ICAUR al país. Desarrollada como una propuesta estratégica orientada al futuro, ICAUR traerá:

Tecnologías avanzadas

Diseño progresivo

Experiencias enfocadas en las nuevas generaciones

Su llegada enriquecerá la oferta del grupo en México y representará un paso clave en su evolución dentro del segmento de nuevas energías. Más detalles sobre ICAUR se anunciarán próximamente.

