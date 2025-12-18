JAECOO J7 consolida su competitividad global con reconocimientos internacionales en Europa, Asia y América Latina

El modelo ha sido distinguido con premios de "Auto del Año", "Mejor SUV familiar" y reconocimientos de elección del usuario, validando su desempeño en tecnología híbrida, experiencia de manejo y adaptabilidad a distintos mercados.

WUHU, China, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- JAECOO continúa fortaleciendo su posicionamiento internacional a través del desempeño de JAECOO J7, un modelo que ha sido reconocido de forma consistente por jurados especializados, medios automotrices y usuarios en distintas regiones del mundo. En un contexto global donde la industria avanza por múltiples rutas tecnológicas, obtener premios simultáneos en mercados con realidades tan diversas confirma la solidez del producto y su capacidad para responder a diferentes necesidades de movilidad.

En Europa, uno de los entornos más maduros y exigentes del sector automotriz, JAECOO J7 ha recibido una validación relevante de su propuesta híbrida. En Reino Unido, el modelo fue reconocido como Car of the Year y Best Family Car of the Year, distinciones que consideran aspectos como seguridad, confort, estabilidad y desempeño en trayectos largos. Estos reconocimientos reflejan el equilibrio del modelo entre el uso cotidiano y los viajes familiares, así como una experiencia de conducción fluida y consistente. En República Checa, JAECOO 7 obtuvo el primer lugar en la categoría SUV otorgado por FLEET Magazine, una evaluación enfocada en confiabilidad, eficiencia energética y costos de operación para usuarios corporativos y de flotillas, reforzando su perfil práctico y funcional en el mercado europeo.

En el sudeste asiático, donde la movilidad urbana convive con una infraestructura de carga desigual, la tecnología híbrida enchufable ha ganado relevancia por su versatilidad. En este contexto, J7 SHS-P fue reconocido en Tailandia como The Best SUV PHEV in 2025, destacando su eficiencia energética y utilidad en el día a día. De forma paralela, en Malasia, JAECOO J7 recibió los premios Car of the Year 2025 – People's Choice Award y Best Mid-Range SUV, distinciones basadas en la preferencia de los usuarios y la percepción del mercado, lo que confirma su aceptación tanto a nivel técnico como entre consumidores finales.

En América Latina, donde las condiciones de manejo suelen ser más demandantes y los ciclos de uso son prolongados, la estabilidad y eficiencia del sistema híbrido se vuelven factores clave. En Brasil, J7 SHS-P fue reconocido con el premio Carro Híbrido Intermediario, una evaluación centrada en el desempeño real del tren motriz bajo uso intensivo y en escenarios de alta exigencia. Este reconocimiento respalda la capacidad del modelo para mantener un rendimiento eficiente y confiable en condiciones complejas de operación.

Estos resultados internacionales reflejan la estrategia de JAECOO basada en una oferta de múltiples configuraciones de motorización y en el desarrollo de productos capaces de adaptarse a distintos entornos, desde mercados consolidados hasta regiones emergentes. El desempeño de JAECOO J7 demuestra una propuesta equilibrada entre tecnología, experiencia de usuario y valor a largo plazo, elementos que sostienen su competitividad en el segmento global de SUV.

A nivel corporativo, este avance se enmarca en el crecimiento sostenido de OMODA & JAECOO a escala global, respaldado por la evolución de su portafolio híbrido y su visión de marca enfocada en ofrecer soluciones de movilidad eficientes, confiables y alineadas con las nuevas demandas de los mercados internacionales.

Conoce más de Chirey, OMODA I JAECOO en nuestras cuentas oficiales:

Facebook: OMODA JAECOO I CHIREY

Instagram: OMODA JAECOO I CHIREY

TikTok: OMODA JAECOO I CHIREY

Sitios: www.omoda.mx www.jaecoo.mx www.chirey.mx

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848948/JAECOO_Competencia1.jpg

FUENTE JAECOO