JAECOO 7 SHS elimina la ansiedad de la autonomía híbrida y redefine los viajes de larga distancia

Con desempeño consistente aun con baja carga, validaciones internacionales y soluciones pensadas para viajes largos, JAECOO 7 SHS se consolida como un nuevo referente híbrido.

WUHU, China, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En un mercado donde la autonomía, el consumo y la pérdida de potencia suelen marcar la experiencia de los vehículos electrificados, JAECOO 7 SHS llega como una alternativa que responde de forma directa a esas preocupaciones. Concebido para quienes disfrutan los trayectos largos, el modelo propone una movilidad híbrida en la que la distancia deja de ser un límite y se convierte en parte natural del recorrido.

El corazón de esta propuesta es el Sistema Súper Híbrido, conformado por un motor 1.5T de alta eficiencia, transmisión DHT y una batería diseñada para mantener estabilidad aun bajo demanda. Este conjunto permite alcanzar hasta 1,200 km de autonomía (WLTP), reduciendo la necesidad de planear recargas constantes. Incluso con batería baja conserva un consumo de 6 L/100 km, y sus 90 km de manejo eléctrico resuelven la mayoría de los trayectos diarios sin usar combustible.

Las cifras no se quedan en laboratorio: el modelo ha sido validado en pruebas reales en distintos países —1,353 km en Reino Unido, 1,294 km en Sudáfrica, y evaluaciones en siete regiones del mundo— acumulando más de 3 mil millones de impresiones globales. También fue reconocido con el premio "2025 Carro Híbrido Intermediário" en Brasil, otorgado por L'Auto Preferita.

En dinámica de manejo, JAECOO 7 SHS mantiene 165 kW de potencia combinada, aun con baja carga, y ofrece una respuesta estable en maniobras de emergencia. Superó el moose test a 80 km/h, demostrando control y estabilidad frente a competidores directos.

Su estructura —con 80% de acero de alta resistencia— le permite operar en temperaturas de –30°C a 60°C y en altitudes superiores a 3,000 metros, manteniendo estabilidad en rutas que combinan ascensos, pendientes y curvas continuas: 156 curvas completadas de manera sostenida en pruebas internas.

La experiencia de uso se extiende más allá del manejo. Su sistema V2L de 3.3 kW permite alimentar dispositivos eléctricos durante actividades al aire libre —desde preparar café hasta proyectar una película en un campamento—. A esto se suma un espacio interior de 500 a 1,265 litros, pantalla central de 14.8 pulgadas, cámara 540°, y una cabina optimizada en vibraciones gracias a su calibración NVH.

Nuevo récord de autonomía en México

En el marco de las pruebas de largo alcance realizadas en 2025, JAECOO 7 SHS volvió a romper su propio récord de autonomía en territorio mexicano, al pasar de 1,613 km a 1,675 km recorridos con una sola carga de combustible y sin detener la marcha para recargar.

Este logro, registrado durante el recorrido oficial del Reto Súper Híbrido, refuerza la capacidad real del modelo para mantener consumos estables en carretera, consolidándolo como uno de los híbridos con mayor rango del mercado y demostrando la eficiencia del Sistema Súper Híbrido en condiciones reales de manejo.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

