JAECOO 5 obtiene la certificación TÜV Rheinland y redefine los estándares de calidad internacional

El SUV insignia de la marca supera los exigentes estándares de TÜV Rheinland, consolidando el compromiso global de JAECOO con la seguridad, la innovación y la excelencia en ingeniería.

WUHU, China, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En la industria automotriz mundial, TÜV Rheinland representa uno de los más altos referentes en seguridad, calidad y confiabilidad. Hoy, este prestigioso organismo otorga su certificación a toda la línea JAECOO 5, confirmando que sus vehículos cumplen e incluso superan los estándares internacionales más exigentes. Este reconocimiento no solo reafirma la excelencia técnica de la marca, sino también su compromiso con la innovación, la globalización y la mejora continua.

JAECOO 5

Ingeniería de alto nivel: diseño, desempeño y calidad en equilibrio

Como modelo insignia de nueva generación, el JAECOO 5 fue concebido con una filosofía centrada en el usuario. Conserva el ADN todoterreno característico de la marca, pero incorpora un enfoque moderno hacia la eficiencia, el confort y la seguridad. Su conducción confiable y su desempeño eficiente garantizan una experiencia placentera tanto dentro como fuera del camino. El vehículo encarna la filosofía de diseño "Inspirado en los clásicos, más allá de los clásicos", integrando una estética robusta y elegante que rinde homenaje a los grandes íconos del segmento. Su diseño exterior, junto con el techo panorámico, ofrece una sensación de amplitud y equilibrio entre potencia, firmeza y sofisticación.

En su manejo, destacan tecnologías como el chasis transparente de 540°, los 19 sistemas ADAS de asistencia avanzada al conductor y un motor de alta eficiencia, que combinan precisión, seguridad y confort en cada trayecto.

Tecnología con empatía: un verdadero ecosistema pet-friendly

La certificación de TÜV Rheinland no solo avala la calidad y seguridad del JAECOO 5, sino también su atención a los detalles que mejoran la vida de los usuarios y de sus mascotas. El vehículo incorpora un modo para mascotas ajustable, que mantiene la ventilación y temperatura del habitáculo durante paradas breves, asegurando que los animales permanezcan cómodos y seguros.

Además, los materiales interiores no tóxicos y de alta durabilidad, certificados por TÜV, están diseñados para resistir el uso diario e incluso las mordidas. Los asientos de PU semisilicona Amway con control avanzado de olores, superan los estándares del sector.

Los accesorios originales, como redes divisorias, tapetes de cajuela y bowls antideslizantes, completan un ecosistema pensado tanto para el confort de los dueños como para el bienestar de sus compañeros de cuatro patas.

Entretenimiento a bordo: karaoke de última generación

El JAECOO 5 redefine la experiencia de entretenimiento al integrar un sistema de karaoke avanzado que convierte cada trayecto en un momento de diversión. Desde la pantalla central, los usuarios pueden acceder a una biblioteca de canciones en línea, conectar su smartphone de forma inalámbrica y disfrutar de una calidad de sonido profesional gracias a sus altavoces de alta fidelidad y micrófonos inalámbricos. En viajes familiares o con amigos, este sistema transforma el interior del vehículo en un auténtico concierto sobre ruedas.

Certificación internacional: garantía de confianza y liderazgo

El reconocimiento de TÜV Rheinland funciona como un respaldo global a la calidad del JAECOO 5, reforzando la promesa de la marca hacia sus clientes. Más que una certificación técnica, representa una garantía de seguridad, fiabilidad y diseño centrado en las personas.

Al ofrecer una experiencia verdaderamente pet-friendly y un nivel de conectividad y confort superiores, JAECOO consolida su liderazgo como una de las marcas todoterreno más destacadas del mundo, cumpliendo con las expectativas de los conductores más exigentes.

Durante 2025, OMODA & JAECOO mantuvieron un crecimiento sostenido en el mercado europeo, posicionándose como la marca automotriz de mayor expansión en la región. En el segmento de nuevas energías, ambas integran la tecnología SHS de última generación, que combina hibridación avanzada, gran autonomía y alto rendimiento, con el objetivo de consolidarse como la marca híbrida líder a nivel mundial.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

