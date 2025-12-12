CIUDAD DE MÉXICO, 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- OMODA | JAECOO anuncia el lanzamiento de "Navidad JAECOO 7 SHS", una dinámica de participación abierta a todo el público que invita a vivir la experiencia de manejo del nuevo JAECOO 7 SHS durante la temporada decembrina. La iniciativa estará vigente del 12 al 31 de diciembre de 2025 en todos los distribuidores autorizados del país.

OMODA | JAECOO regala un JAECOO 7 SHS con su dinámica navideña

La mecánica consiste en agendar y realizar una prueba de manejo del modelo JAECOO 7 SHS. Al finalizar el recorrido, cada participante recibirá un cuestionario electrónico que evaluará su conocimiento sobre el vehículo. Los resultados, considerando aciertos, tiempo de respuesta y, en caso de aplicar, la compra del modelo durante el periodo, determinarán a los cuatro ganadores nacionales.

Los premios incluyen:

Primer lugar: una SUV JAECOO 7 SHS Elemental 2025 nueva.

una nueva. Segundo, tercer y cuarto lugar: un bono de $20,000 MXN cada uno.

El proceso de verificación se realizará a partir del 5 de enero de 2026, y la lista de ganadores será publicada en las redes sociales oficiales de OMODA | JAECOO el 7 de enero de 2026. La entrega de premios se llevará a cabo presencialmente en el corporativo Neuchatel, en Ciudad de México. Los Términos y Condiciones completos están disponibles en: jaecoo.mx/legales/terminos-y-condiciones/.

Un cierre de año marcado por desempeño real: el récord del Reto Súper Híbrido 2025

La dinámica navideña llega tras un logro técnico de gran relevancia para la marca. Hace apenas unos días, JAECOO 7 SHS alcanzó un récord histórico de 1,675.1 kilómetros sin recarga eléctrica ni combustible durante el Reto Súper Híbrido 2025, convirtiéndose en la mayor distancia registrada por un SUV con Sistema Súper Híbrido en la historia del desafío.

La estabilidad del sistema, su capacidad para operar en diferentes climas y su equilibrio entre desempeño y eficiencia consolidan JAECOO 7 SHS como un referente en autonomía real dentro del mercado híbrido.

La integración de este récord y la dinámica navideña busca invitar al público a conocer de primera mano un vehículo que ya demostró su capacidad en condiciones reales de manejo.

Con "Navidad JAECOO 7 SHS", OMODA | JAECOO cierra el año reforzando su compromiso con experiencias accesibles, transparentes y enfocadas en la movilidad inteligente.

Conoce más de Chirey, OMODA I JAECOO en nuestras cuentas oficiales:

Facebook: OMODA JAECOO I CHIREY

Instagram: OMODA JAECOO I CHIREY

TikTok: OMODA JAECOO I CHIREY

Sitios: www.omoda.mx www.jaecoo.mx www.chirey.mx

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2844619/OMODA_JAECOO.jpg

FUENTE OMODA / JAECOO