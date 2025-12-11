OMODA y JAECOO superan las 43 mil ventas globales en noviembre; los NEV ya representan más de la mitad del volumen

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- OMODA y JAECOO cerraron noviembre con 43,481 unidades vendidas a nivel global, marcando un nuevo récord mensual y elevando el total acumulado de enero a noviembre por encima de las 330 mil unidades, un crecimiento del 47% anual. Este avance confirma el posicionamiento sólido de ambas marcas en un entorno internacional cada vez más competitivo.

El dato más relevante del mes es el desempeño de los vehículos de nueva energía, que superaron las 23 mil unidades y representaron el 53% del total global. Con este resultado, la estrategia de electrificación entra en una etapa de madurez, impulsada por la creciente demanda de vehículos híbridos y eléctricos. Dentro del portafolio híbrido, el JAECOO 7 SHS-P volvió a destacarse al superar las 9,400 unidades y colocarse como uno de los modelos más estables del crecimiento, respondiendo a necesidades clave como autonomía, eficiencia y practicidad en el uso diario. En el caso de los eléctricos puros, el JAECOO 5 EV continuó con una tendencia ascendente y rebasó las 7,600 unidades, un crecimiento del 42% respecto al mes anterior.

El comportamiento global también refleja una expansión equilibrada en distintos mercados. En Europa, Reino Unido mantuvo ventas superiores a 5,100 unidades, mientras que Italia alcanzó 1,796, un incremento del 17% y su mejor resultado histórico. España y Polonia sostuvieron su trayectoria positiva. En el Sudeste Asiático, Tailandia registró 2,823 unidades —su cifra más alta del año— y el debut del J5 EV se convirtió en uno de los lanzamientos de mayor aceptación reciente. América Latina también mostró avances importantes, con Brasil superando las 1,600 unidades y creciendo 45% contra octubre. Nuevos mercados como Austria, Malasia y Colombia reportaron incrementos sostenidos que fortalecen la presencia internacional del grupo.

El desempeño de OMODA y JAECOO se explica por su diferenciación estratégica. OMODA se ha consolidado como una marca crossover enfocada en diseño, tecnología y públicos jóvenes, mientras que JAECOO avanza con la filosofía "From the Classic, Beyond the Classic", orientada a un off-road refinado. La tecnología híbrida SHS continúa como un pilar distintivo, sustentada en los atributos de Super Performance, Super Range, Super Efficiency y Super Safety. A esto se suma la expansión tecnológica del grupo, ejemplificada por desarrollos como el robot AiMOGA.

El resultado de noviembre confirma el rumbo hacia un crecimiento de mayor calidad, una consolidación global del valor de marca y un portafolio tecnológico cada vez más electrificado. En 2025, la empresa matriz alcanzó el puesto 233 en Fortune Global 500 y superó los 5 millones de vehículos exportados, logrando el hito del "Doble 500". Con esta inercia, OMODA y JAECOO se consolidaron como una de las marcas automotrices de crecimiento más acelerado en Europa, avanzando hacia su objetivo de convertirse en referentes de la nueva era de movilidad inteligente.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2843171/Record_noviembre_ventas_foto_1.jpg

FUENTE OMODA / JAECOO