JAECOO 5 SHS-H (HEV) marca el nuevo estándar para SUVs compactos de aventura

Con más de 1,000 km de autonomía, certificación internacional pet-friendly y la plataforma del Sistema Súper Híbrido (SHS), JAECOO 5 SHS-H consolida la apuesta de OMODA y JAECOO por transformar la experiencia outdoor en la categoría de SUVs compactos orientados a la aventura.

WUHU, China, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cuando el diseño robusto se combina con tecnologías desarrolladas para responder a nuevas dinámicas de movilidad, surge un vehículo capaz de transformar la manera en que se vive en el exterior. JAECOO 5 SHS-H representa este avance dentro del portafolio global de OMODA y JAECOO, al unir la estética todoterreno de JAECOO 5 a gasolina con el desempeño eficiente del Sistema Súper Híbrido (SHS), ampliando las posibilidades de conducción con mayor versatilidad, comodidad y eficiencia tanto en ciudad como en trayectos de aventura. Con esta propuesta, ambas marcas refuerzan su compromiso de acompañar a las nuevas generaciones en un estilo de vida más libre, sostenible y conectado con su entorno.

El diseño de JAECOO 5 SHS-H conserva la presencia imponente de su versión a combustión, reinterpretando el carácter clásico del SUV mediante una parrilla vertical cromada de gran presencia, líneas rectas que transmiten estabilidad y una silueta cuadrada que proyecta solidez y confianza. La paleta de colores exterior, Snowfield White, Hill Green y Canyon Black, junto con la opción de techo bitono, permite una expresión más personalizada, mientras que el interior inspirado en la fluidez del agua sobre roca combina piel suave en blanco, acentos flotantes en negro y una ergonomía que ofrece confort prolongado dentro y fuera de la ciudad.

El componente que distingue a JAECOO 5 SHS-H es el Sistema Súper Híbrido (SHS), una plataforma que integra un motor 1.5 TGDI de quinta generación, junto con una transmisión híbrida DHT de eficiencia máxima de 98.5%, para entregar 165 kW de potencia combinada y 295 Nm de torque. Esto permite alcanzar de 0 a 100 km/h en 7.9 segundos y lograr un desempeño equivalente al de un SUV a gasolina de mayor cilindrada. La eficiencia destaca aún más con un consumo de apenas 5.3 L/100 km (WLTP) y un tanque de 51 litros, JAECOO 5 SHS-H supera los 1,000 km, eliminando preocupaciones en viajes largos. La respuesta inmediata de tan sólo 0.1 segundos y las emisiones reducidas a 120 g/km de CO2, equivalentes a plantar cerca de 55 árboles por año, convierten esta plataforma híbrida en una solución potente, eficiente y responsable.

En línea con un estilo de vida inclusivo, JAECOO 5 SHS-H integra el primer eco-habitáculo pet-friendly certificado a nivel internacional. Los asientos fabricados con material PU de silicona, avalado por TÜV Rheinland, cuentan con una eficacia antimicrobiana superior al 99.9%, además de resistencia al desgaste, manchas y rayones.

Esta durabilidad facilita los trayectos con mascotas, incluso en actividades outdoor que exigen mayor robustez. El modelo añade elementos como barrera para mascotas, tapete antideslizante y tazón antiderrames, junto con una cajuela que puede ampliarse de 314 L a 1,214 L, ideal tanto para el equipo de camping como para el descanso cómodo de un acompañante peludo.

El interior de JAECOO 5 SHS-H continúa priorizando la comodidad mediante dimensiones que permiten un espacio superior al promedio de los SUVs compactos. La segunda fila ofrece 1,492 mm de espacio para hombros, permitiendo el viaje de tres adultos con comodidad, mientras que el techo panorámico de 1.45 m² bloquea el 99.1% de rayos UV, generando un ambiente luminoso y protegido. La cabina mantiene un nivel sonoro bajo gracias a cristales acústicos y aislamiento del tren motriz, y los asientos incorporan ajuste eléctrico, ventilación, calefacción y soporte lumbar neumático, aportando confort en trayectos prolongados. La pantalla central 13.2'' con calidad 2K, impulsada por el chip 8,155 de Qualcomm, asegura una interacción fluida, complementada por carga inalámbrica de 50W, estructura de carrocería tipo jaula, siete bolsas de aire y 20 sistemas ADAS que refuerzan seguridad y asistencia al conductor en cualquier escenario.

A través de JAECOO 5 SHS-H, OMODA y JAECOO fortalecen la visión global de "co-crear una vida junto a las nuevas generaciones", desarrollando soluciones de movilidad que combinan eficiencia, diseño emocional y funcionalidad real. Mientras OMODA avanza para consolidarse como una marca crossover influyente a nivel global, JAECOO refuerza su identidad como referente del off-road elegante, ambas marcas impulsadas por una estrategia dual que amplía su competitividad internacional. Con el respaldo del Sistema Súper Híbrido (SHS), el grupo avanza firmemente hacia su objetivo de convertirse en la marca de los Súper Híbridos número uno del mundo, ofreciendo vehículos creados para quienes buscan potencia, autonomía, eficiencia y seguridad en cada viaje.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831985/OMODA_JAECOO.jpg

FUENTE OMODA / JAECOO