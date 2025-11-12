JAECOO 7 SHS desafiará los límites de la movilidad híbrida con el Reto Súper Híbrido

Tras conquistar el Maratón Global Súper Híbrido con un recorrido récord de 1,613.1 kilómetros en México, JAECOO 7 SHS vuelve a las carreteras del país con una nueva hazaña de resistencia y tecnología: el Reto Súper Híbrido, un desafío que se llevará a cabo del 24 al 27 de noviembre,

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con el objetivo de llegar más lejos y cruzar la frontera norte, este nuevo reto busca consolidar el compromiso de OMODA | JAECOO con la innovación y la eficiencia energética. La primera edición del Reto Súper Híbrido pondrá a prueba la capacidad de JAECOO 7 SHS para mantener un desempeño óptimo en una ruta de largo recorrido, bajo diferentes condiciones de conducción y temperatura, demostrando la confiabilidad de su sistema híbrido de nueva generación. Más que una competencia de resistencia, esta iniciativa representa una oportunidad para validar, frente a medios y expertos, el potencial real de su tecnología para transformar la experiencia de manejo y redefinir los estándares de movilidad sustentable en México.

Durante cuatro días, periodistas especializados y expertos en movilidad pondrán a prueba la eficiencia del Sistema Súper Híbrido (SHS) de OMODA | JAECOO, que combina un motor 1.5 litros, TGDI de quinta generación, una transmisión híbrida dedicada (DHT) y una batería de alto rendimiento capaz de ofrecer hasta 151.6 km en modo 100% eléctrico. Este sistema ha demostrado un consumo promedio de solo 3.98 L/100 km, posicionando a JAECOO 7 SHS como uno de los modelos híbridos enchufables más eficientes de su segmento.

El Reto Súper Híbrido representa la evolución natural del Maratón Global Súper Híbrido, que convirtió a México en la primera sede latinoamericana del programa y validó el desempeño real del vehículo ante condiciones de manejo exigentes. En aquella edición, equipos de medios especializados recorrieron la ruta Ciudad de México – San Luis Potosí – Saltillo – Piedras Negras, demostrando la capacidad de JAECOO 7 SHS para mantener un rendimiento estable, eficiente y potente a lo largo de todo el trayecto. El resultado fue histórico: un recorrido de 1,613.1 km sin recargar combustible ni energía, superando los récords previos de Filipinas (1,488.8 km) e Italia (1,413 km).

En esta nueva edición, el reto va aún más lejos: el Reto Súper Híbrido busca no solo superar la marca de 1,600 kilómetros de autonomía, sino también llevar el desafío hasta cruzar la frontera con Estados Unidos. Este recorrido, que conectará México con el sur de Texas, marcará un nuevo hito para la marca al extender por primera vez su prueba de resistencia más allá del territorio nacional.

"Después del éxito obtenido en el Maratón Súper Híbrido, donde México alcanzó la mayor autonomía registrada a nivel global, quisimos llevar la experiencia un paso más allá. El Reto Súper Híbrido es una oportunidad para volver a poner a prueba la eficiencia de nuestra SUV en condiciones reales de conducción y demostrar nuevamente el alcance de nuestra tecnología híbrida", comentó Svein Azcué, Chief Operating Officer de Chirey Motor México.

Adicionalmente, Svein destacó que este nuevo desafío también busca reforzar la confianza de los consumidores en la movilidad híbrida: "Nuestro objetivo no solo es superar la marca de 1,600 kilómetros, sino también consolidar a JAECOO 7 SHS como un referente de autonomía, potencia y eficiencia, capaz de conquistar nuevos caminos más allá de nuestras fronteras".

El reto ahora está planteado: superar los 1,600 kilómetros y cruzar la frontera hacia Estados Unidos sin recargar combustible ni energía, reafirmando el liderazgo de la marca en el desarrollo de tecnologías que transforman la movilidad global. Con el Reto Súper Híbrido, OMODA | JAECOO invita a conductores, medios y entusiastas del automovilismo a ser testigos de una nueva etapa en la historia de la eficiencia híbrida en México.

Conoce más de Chirey, OMODA I JAECOO en nuestras cuentas oficiales:

Facebook: OMODA JAECOO I CHIREY

Instagram: OMODA JAECOO I CHIREY

TikTok: OMODA JAECOO I CHIREY

Sitios: www.omoda.mx www.jaecoo.mx www.chirey.mx

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes. CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2821454/Imagen_JAECOO_7_PHEV.jpg

FUENTE OMODA / JAECOO