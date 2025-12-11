JAECOO 7 SHS eleva el estándar de las SUV súper híbridas al superar a sus competidoras clave en desempeño, autonomía y eficiencia

El modelo consolida la nueva era del Sistema Súper Híbrido de OMODA & JAECOO al lograr mejores resultados que productos de sus competidores.

WUHU, China, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- JAECOO continúa fortaleciendo su posicionamiento global en la categoría de nuevas energías con la llegada de JAECOO 7 SHS, una SUV súper híbrida desarrollada bajo los principios de eficiencia real, capacidad de uso en distintos escenarios de conducción y experiencia de manejo orientada al estilo de vida outdoor. El documento técnico oficial confirma que el modelo no solo cumple con estos pilares, sino que supera de forma sistemática a las principales opciones híbridas del segmento en aspectos como potencia, manejo, consumo, autonomía eléctrica y autonomía total.

Desde su concepción, JAECOO 7 SHS fue diseñada para cumplir con las expectativas de consumidores que buscan un vehículo capaz de responder en ciudad, carretera y trayectos con ligera conducción off-road. El sistema híbrido dedicado integra un motor eléctrico de 105 kW, que entrega una aceleración más ágil que la del Toyota Corolla Cross HEV, junto con una respuesta más sólida en escenarios cotidianos de uso. El trabajo combinado del sistema eléctrico y la gestión de energía del generador asegura un desempeño más estable incluso frente al Haval H6 HEV, que destaca por su potencia total pero no logra la misma consistencia de entrega.

La experiencia en viajes largos también mostró ventajas claras para el modelo. De acuerdo con los análisis comparativos, JAECOO 7 SHS alcanza una autonomía total superior a la de BYD Song Plus DM-i, asegurando recorridos más amplios y reduciendo la necesidad de detenerse a recargar o repostar gasolina. En modo completamente eléctrico, la SUV supera a Haval H6 HEV y Changan CS75 Plus EM-P, reflejando una mayor eficiencia en desplazamientos urbanos y trayectos diarios. Adicionalmente, el consumo de energía del modelo se mantiene por debajo del promedio de competidores como Changan y Geely, lo que se traduce en una operación más eficiente y constante.

El estilo de vida outdoor representa uno de los ejes centrales de JAECOO, y en este sentido JAECOO 7 SHS también demuestra una ventaja competitiva. La tecnología del Sistema Súper Híbrido permite una entrega de potencia más controlada en caminos de grava, pendientes o superficies inestables, proporcionando mayor estabilidad que alternativas, como Geely Thor 8848, cuyo sistema prioriza la potencia total sobre la linealidad de respuesta. El modelo no solo asegura seguridad y control, también ofrece capacidades como V2L de 3.3 kW, con las que los usuarios pueden alimentar electrodomésticos, dispositivos o equipo especializado durante actividades al aire libre.

Gracias a este conjunto de características, JAECOO 7 SHS se ha convertido en uno de los lanzamientos estratégicos dentro de la expansión global de la marca, estableciendo un nuevo parámetro de desempeño real en el segmento híbrido. El documento resalta que el objetivo de JAECOO no es competir por cifras aisladas, sino ofrecer un sistema súper híbrido capaz de equilibrar potencia, eficiencia, autonomía y funcionalidad en escenarios de uso reales.

El enfoque detrás del sistema súper híbrido parte de la convicción de que esta tecnología representa un paso natural hacia una movilidad más eficiente, capaz de ofrecer un desempeño estable y mayor tranquilidad en distintos tipos de ruta. Bajo esta perspectiva, la estrategia dual de OMODA & JAECOO se fortalece: mientras OMODA continúa desarrollando su propuesta crossover de diseño moderno, JAECOO consolida su identidad como una marca orientada al outdoor elegante, con productos híbridos que priorizan alcance, eficiencia y funcionalidades pensadas para acompañar un estilo de vida en movimiento.

Con JAECOO 7 SHS, la compañía reafirma su compromiso por impulsar tecnologías híbridas avanzadas y accesibles, construyendo una nueva referencia en el segmento mientras fortalece su presencia en mercados globales.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2842971/Imagen_JAECOO_1.jpg

FUENTE JAECOO