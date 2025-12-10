JAECOO 7 SHS supera los 1,600 km y marca un nuevo récord en el Reto Súper Híbrido 2025

El Equipo AA —integrado por Carlos Martínez, Zahara Mercado y Jonathan Pérez— recorrió 1,675.1 km en condiciones reales, superando el récord previo de 1,613 km y estableciendo la mayor distancia registrada por un SUV Súper Híbrido en el Reto Súper Híbrido de JAECOO.

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Reto Súper Híbrido de JAECOO llegó a su conclusión tras tres días de recorrido ininterrumpido a través de México y el sur de Estados Unidos, en una edición marcada por la rivalidad histórica entre tres equipos que se enfrentaron de forma cerrada por romper la barrera simbólica de los 1,600 kilómetros. La hazaña fue lograda por el equipo AA, que alcanzó un total de 1,675.1 kilómetros, superando por amplio margen el récord previo de 1,613 km obtenido por este mismo modelo en pruebas globales y consolidando al Sistema Súper Híbrido de JAECOO 7 SHS como uno de los trenes motrices de mayor autonomía real del mercado mundial.

Desde el inicio, el reto demostró ser una competencia extraordinariamente reñida. Tras la primera jornada rumbo a San Luis Potosí, tres equipos se posicionaron como contendientes naturales: equipo AA, Triple A y Jägers, cuyos estilos de conducción contrastantes mantuvieron la tensión durante cada tramo del recorrido. Ya en el Día 2, con la llegada a Monterrey, la diferencia entre ellos era mínima y las proyecciones superaban por primera vez los 1,500 kilómetros, anticipando un cierre inédito para el desafío.

El último día del reto se confirmó la magnitud del desafío. Con el cruce fronterizo y la entrada a territorio estadounidense, el Sistema Súper Híbrido operó en su rango más eficiente, permitiendo que los vehículos explotaran a fondo la combinación del motor eléctrico, batería LFP y la asistencia térmica del motor de gasolina. Este equilibrio fue determinante para que los tres principales competidores mantuvieran consumos estables incluso después de más de 1,300 kilómetros acumulados.

Finalmente, el equipo AA se impuso con 1,675.1 kilómetros recorridos, convirtiéndose en el nuevo referente absoluto del reto. Triple A, con 1,597 kilómetros, reafirmó su consistencia a lo largo de las tres jornadas, mientras que Jägers, con 1,530 kilómetros, cerró como uno de los equipos con mayor crecimiento en eficiencia y recuperación energética durante todo el trayecto. Los demás equipos, Cazadores de Kilómetros y ECOnicornios, superaron igualmente los 1,400 kilómetros, demostrando que el diseño del Sistema Súper Híbrido permite ejercer estrategias de manejo muy distintas sin comprometer la autonomía total del vehículo.

Estos resultados no solo confirman la capacidad del JAECOO 7 SHS para sostener autonomías extendidas sin recarga eléctrica ni recarga de combustible; también validan al Sistema Súper Híbrido como el verdadero protagonista del desafío. Su gestión inteligente de energía, su capacidad de regeneración en pendientes prolongadas y su estabilidad de consumo en autopistas abiertas fueron factores determinantes para que esta edición del reto concluyera con marcas que superan los estándares globales de la categoría.

"Este logro confirma lo que siempre hemos defendido: el Sistema Súper Híbrido no es solamente una tecnología eficiente, es una arquitectura diseñada para desafiar los límites reales de la movilidad. Alcanzar más de 1,600 kilómetros sin recarga eléctrica ni combustible es una prueba contundente del potencial de JAECOO 7 SHS y del futuro que estamos construyendo para la nueva movilidad en México y en el mundo." dijo Svein Azcué, Chief Operating Officer de Chirey Motor México.

El Reto Súper Híbrido 2025 concluye oficialmente en San Antonio y deja un precedente, demostrando que un SUV híbrido puede lograr cifras históricas en autonomía real, que la eficiencia no está peleada con el rendimiento y que el Sistema Súper Híbrido continúa consolidándose como el pilar tecnológico de JAECOO en su expansión global.

Aunque el desafío termina aquí, la expectativa para próximas ediciones ya está en marcha: una vez más, la pregunta no será si el límite puede romperse, sino cuál será la siguiente meta que JAECOO 7 SHS logrará superar.

