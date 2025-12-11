JAECOO 7 SHS redefine la autonomía híbrida con un récord monumental de 1,675.1 km en el Reto Súper Híbrido 2025

A una semana de su conclusión, el Reto Súper Híbrido confirma una marca inédita de 1,675.1 km recorridos por El Equipo AA, consolidando al Sistema Súper Híbrido como uno de los trenes motrices de mayor autonomía real del mercado.

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Una semana después del cierre del Reto Súper Híbrido 2025, la magnitud del logro comienza a dimensionarse con mayor claridad. El recorrido, realizado del 1 al 4 de diciembre, no solo reunió a cinco equipos en una competencia continua a través de México y el sur de Estados Unidos, también marcó un momento histórico para la marca al establecer un récord de 1,675.1 kilómetros sin recarga eléctrica ni combustible, obtenido por El Equipo AA —integrado por Carlos Martínez, Zahara Mercado y Jonathan Pérez—, quienes superaron la marca previa de 1,613 kilómetros y fijaron la mayor distancia registrada por un SUV con Sistema Súper Híbrido en la historia del reto.

La edición 2025 destacó desde su primera jornada. Rumbo a San Luis Potosí, los estilos de manejo de El Equipo AA, Triple A y Jägers mostraron un equilibrio que anticipaba un cierre reñido. El segundo día, con la llegada a Monterrey, el ambiente se tornó más competitivo mientras las proyecciones superaban por primera vez los 1,500 kilómetros, señalando que esta edición podría romper la barrera simbólica y demandar un desempeño excepcional del tren motriz.

El último tramo, ya en territorio estadounidense, confirmó esa expectativa. El Sistema Súper Híbrido operó en su rango más eficiente, manteniendo consumos estables incluso después de más de 1,300 kilómetros acumulados y permitiendo que cada estrategia de manejo encontrara su propio ritmo sin comprometer el rendimiento del vehículo. Este equilibrio fue determinante para que la competencia cerrara con cifras inéditas y definiera con claridad el desempeño de cada equipo.

El Equipo AA se impuso con 1,675.1 kilómetros recorridos, convirtiéndose en el nuevo referente absoluto del reto. Triple A finalizó con 1,597 kilómetros, reafirmando su consistencia a lo largo de las tres jornadas. Jägers alcanzó los 1,530 kilómetros, cerrando como uno de los equipos con mayor evolución en eficiencia y recuperación energética. Por su parte, Cazadores de Kilómetros y ECOnicornios superaron igualmente los 1,400 kilómetros, demostrando que la arquitectura del Sistema Súper Híbrido permite estrategias de manejo muy distintas sin comprometer la autonomía total del vehículo.

El nuevo récord posiciona a JAECOO 7 SHS y a su Sistema Súper Híbrido como un caso de referencia en autonomía real dentro de la categoría. Su arquitectura —que combina el trabajo eléctrico, la batería LFP y la asistencia térmica— demostró estabilidad en diferentes climas, pendientes y ritmos de conducción, permitiendo que el modelo mantuviera un rendimiento constante durante los cuatro días del reto.

"A una semana de concluir el recorrido, este resultado sigue confirmando algo fundamental para nosotros: romper la marca de 1,600 kilómetros demuestra que el Sistema Súper Híbrido no solo es eficiente, sino capaz de sostener un rendimiento auténtico en condiciones reales. Este récord refleja el potencial de JAECOO 7 SHS y el camino que estamos construyendo hacia una movilidad más inteligente y de mayor alcance", señaló Svein Azcué, Chief Operating Officer de Chirey Motor México.

El Reto Súper Híbrido 2025 concluyó oficialmente en San Antonio y deja un precedente que redefine las expectativas de autonomía en el segmento híbrido. Después de romper una marca que parecía difícil de superar, la conversación para futuras ediciones ya no es si un nuevo límite puede alcanzarse, sino cuál será la próxima cifra que JAECOO 7 SHS logrará superar.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

