JAECOO 7 SHS logra récord de autonomía en México y recibe certificación notarial.

El desempeño de JAECOO 7 SHS fue validado en una ruta de Ciudad de México a San Antonio, Texas, con un recorrido máximo certificado de 1,675.1 km con una sola carga de batería y un tanque de combustible.

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando la tecnología se pone a prueba en condiciones reales, los resultados adquieren un valor distinto. JAECOO confirma que el desempeño alcanzado por JAECOO 7 SHS durante el Reto Súper Híbrido México 2025 cuenta oficialmente con certificación notarial, validando los resultados obtenidos en esta prueba de rendimiento de larga distancia realizada del 1 al 4 de diciembre de 2025.

Más que un ejercicio técnico, el Reto Súper Híbrido fue concebido como una demostración pública de autonomía, eficiencia y confiabilidad. Una prueba diseñada para llevar al sistema Super Hybrid System (SHS) al límite, en carretera abierta, bajo conducción real y sin concesiones.

Un reto sin recargas, sin repostajes y sin margen de error

El Reto Súper Híbrido México 2025 se desarrolló bajo una metodología estricta y transparente. Los vehículos participantes recorrieron la mayor distancia posible sin recargar energía eléctrica ni repostar combustible, utilizando exclusivamente una carga completa de batería y un tanque lleno de gasolina desde el inicio del recorrido.

Durante toda la prueba se implementó un proceso de verificación notarial en tiempo real, orientado a garantizar la integridad y trazabilidad de los resultados. El procedimiento incluyó el registro documental y tabulado del desempeño en cada etapa, evidencia fotográfica continua y la identificación precisa de cada unidad mediante su número VIN, asegurando la correspondencia exacta entre vehículo, equipo y mediciones.

Como parte del proceso, se colocaron sellos en los tanques de combustible y en los puntos de carga eléctrica, garantizando que no existiera ningún tipo de recarga o repostaje durante el recorrido. Cada kilómetro registrado quedó documentado bajo un método verificable y replicable.

La prueba se llevó a cabo en una ruta de larga distancia con salida desde Ciudad de México (Dealer Chirey Zona Esmeralda), con etapas en San Luis Potosí y Monterrey, hasta alcanzar el punto final en San Antonio, Texas.

Desde el inicio del recorrido, el sellado del tanque de combustible aseguró la integridad del reto durante todo el trayecto, convirtiendo cada kilómetro recorrido en una validación directa del desempeño del sistema Super Híbrido de JAECOO en condiciones reales de uso.

El recorrido superó el desafío previo realizado en abril, en el que se alcanzaron 1,613.1 kilómetros, y registró una distancia máxima de 1,675.1 kilómetros, lograda por el Equipo 3.

Con este resultado, México se posiciona como el país con el mayor kilometraje registrado en un reto de autonomía de JAECOO 7 SHS dentro de esta prueba internacional, estableciendo un nuevo referente para la marca en escenarios de larga distancia.

El reto contó con la participación de cinco equipos, integrados por periodistas, comunicadores y creadores de contenido especializados en la industria automotriz, así como tres clientes de la marca, sumando 15 participantes en total, lo que reforzó el carácter público, transparente y replicable del ejercicio.

Con esta certificación notarial, JAECOO reafirma su enfoque de validar su tecnología en escenarios reales, con pruebas replicables y resultados comprobables, donde la eficiencia, la autonomía y la confiabilidad no son una promesa, sino una cifra oficialmente certificada.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903139/Picture1.jpg

FUENTE Chirey Motor México