JAECOO recibe el premio "Brand of the Year 2026" en los Carwow Awards por su diseño, tecnología y rápido crecimiento en Reino Unido

Con más de 21,000 unidades vendidas desde su llegada al Reino Unido, y con JAECOO 7 SHS posicionado como el PHEV más vendido en agosto, el cuarto vehículo más vendido en septiembre y el auto chino más vendido en octubre, la marca consolida su presencia global y proyecta su visión de movilidad urbana todoterreno.

WUHU, China, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- JAECOO fue reconocida como "Brand of the Year 2026" en los prestigiosos premios Carwow "Car of the Year", un reconocimiento que destaca su crecimiento acelerado, su propuesta tecnológica y su capacidad para redefinir el segmento urbano offroad en uno de los mercados automotrices más competitivos del mundo. Este galardón, otorgado por el equipo editorial de Carwow, subraya la originalidad de la marca, su lenguaje de diseño distintivo y el valor que aporta a los consumidores a través de vehículos bien equipados y de fuerte personalidad.

Desde su llegada al Reino Unido, en enero de 2025, JAECOO ha demostrado una expansión sólida gracias a modelos como JAECOO 7 SHS, que se convirtió en un referente de ventas al equilibrar diseño, tecnología inteligente y desempeño práctico.

De acuerdo con datos de SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders), el modelo se posicionó como el PHEV más vendido del país en agosto, alcanzó el cuarto lugar en ventas totales en septiembre y se colocó como el vehículo chino más vendido en octubre, consolidando a la marca como una de las de mayor crecimiento en la región.

El reconocimiento también refleja la evolución del portafolio británico de la marca, donde modelos como JAECOO 5 y el totalmente eléctrico JAECOO E5 amplían las opciones para los usuarios que buscan movilidad eficiente, capacidades urban off-road y un diseño elegante y contemporáneo. Además, ambos vehículos incorporan el sistema Super Hybrid, una tecnología que combina eficiencia, autonomía y desempeño, para ofrecer una experiencia de conducción más flexible y orientada a la libertad de movimiento.

Para Chirey Motor México, este premio representa una oportunidad para destacar el papel estratégico de JAECOO dentro del país, donde la marca ha fortalecido su presencia al introducir vehículos con una identidad clara: diseño robusto, tecnología avanzada y un enfoque en el estilo de vida todoterreno urbano. La creciente relevancia internacional de JAECOO acompaña su expansión en México, reforzando su compromiso con ofrecer productos competitivos y alineados a las necesidades de un mercado dinámico y exigente.

Respecto al reconocimiento, Svein Azcue, Vicepresidente de Operaciones de Chirey Motor México, señaló: "Este premio confirma el potencial global de JAECOO y respalda el camino que estamos construyendo en México. La marca está logrando conectar con usuarios que buscan una experiencia distinta, basada en tecnología, diseño y un espíritu todoterreno elegante. Seguiremos trabajando para fortalecer nuestra presencia en el país y acercar productos que reflejen esta visión moderna de movilidad."

El premio "Brand of the Year 2026" también responde a la filosofía de la marca, basada en la idea "From the classic and Beyond the classic", con la cual JAECOO busca consolidarse como una marca global de movilidad todoterreno elegante. A través de sistemas de tracción avanzados, configuraciones de seguridad de alto nivel y una propuesta tecnológica de nueva generación, la marca continúa marcando tendencia en Europa y ampliando las posibilidades de expansión en los mercados donde opera.

Con un portafolio en crecimiento, una filosofía clara y resultados comprobables, JAECOO reafirma su posicionamiento como un actor relevante dentro de la nueva movilidad global, y se prepara para fortalecer su presencia en México con productos que combinan desempeño, eficiencia y una visión contemporánea del estilo de vida urbano todoterreno.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

