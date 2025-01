JLR y Tata Communications fortalecen su alianza para ofrecer autos con conectividad más inteligentes y basados en datos

JLR potenciará la conectividad de vehículos de próxima generación con Tata Communications MOVE™

Los conductores permanecerán conectados desde las ubicaciones más remotas en 120 países, con servicios de ubicación de vehículos en tiempo real, experiencias de conducción más inteligentes y más actualizaciones de software inalámbricas (SOTA, por sus siglas en inglés)

La asociación forma parte de la estrategia de innovación más amplia de JLR para establecer una conectividad universal en sus vehículos y ofrecer funciones y servicios digitales impulsados por IA en constante evolución para sus clientes

BOMBAY, India, 18 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- JLR y Tata Communications se preparan para mejorar el ecosistema de vehículos conectados de JLR, transformando la experiencia de conducción para los clientes de todo el mundo a través de la plataforma MOVE™ de Tata Communications. La colaboración dotará a los vehículos de próxima generación definidos por software de JLR con conectividad continua y acceso a servicios inteligentes incluso en las ubicaciones más remotas de 120 países. La última colaboración es una extensión de su asociación existente para preparar el futuro de la transformación digital del fabricante de automóviles.

La imagen muestra un automóvil JLR

Al aprovechar la plataforma MOVE™ de Tata Communications, los próximos SUV de tamaño mediano de JLR construidos sobre la nueva Arquitectura Modular Eléctrica (EMA, por sus siglas en inglés) harán una transición fluida entre redes móviles y operadores, lo que permitirá un acceso ininterrumpido a servicios conectados personalizados, como la transmisión de medios. La plataforma también permitirá intercambiar datos más grandes y de forma más segura entre JLR y los vehículos de sus clientes, brindando actualizaciones de software inalámbricas (SOTA) más eficientes y apoyando la implementación de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) en evolución.

Cada día, la flota de vehículos conectados de JLR genera 2,5 terabytes (TB) de datos, con medio millón de unidades de control electrónico (ECU, por sus siglas en inglés) actualizadas al mes en promedio durante los últimos 12 meses. Usar la plataforma MOVE™ de Tata Communications aumentará este intercambio de datos y permitirá a los ingenieros de JLR aprovechar conocimientos más profundos, monitorear el rendimiento del vehículo en tiempo real y permitir actualizaciones inalámbricas más rápidas para mejorar el mantenimiento y el servicio del vehículo, reduciendo así los costos para los propietarios de los automóviles y para JLR.

Se espera que los vehículos avanzados lleguen a las carreteras en 2026 y ofrecerán una experiencia de conducción más inteligente.

La introducción de Tata Communications MOVE™ ofrecerá a los clientes de JLR:

Tecnologías de comunicación inalámbrica resilientes para ayudar a rastrear vehículos en los entornos más exigentes

Mayor cantidad de actualizaciones inalámbricas de software de vehículos y más frecuentes para mejorar los diagnósticos y actualizaciones de los vehículos

Las conexiones personalizadas mantendrán a los clientes y sus familias conectados a sus aplicaciones y funciones del vehículo preferidas, en cualquier parte del mundo

Planes de conectividad simplificados y sin esfuerzo, accesibles a través de un proveedor único

Marco Bijvelds, vicepresidente y director global de Tata Communications MOVE ™ , afirmó: "La industria automotriz está innovando continuamente para satisfacer las cambiantes demandas de los clientes. El año pasado, nuestra estructura digital permitió una conectividad perfecta en todos los sitios de producción de JLR a nivel mundial. Como parte de nuestra alianza ampliada, ahora estamos impulsando el recorrido de vehículos definidos por software de JLR en todo el mundo y permitiéndoles ofrecer funciones de conducción avanzadas en sus automóviles. "Los conocimientos derivados de los datos que se intercambian a través de nuestra plataforma permitirán a JLR ofrecer experiencias de cliente personalizadas, abriendo puertas a nuevas fuentes de ingresos".

Mark Brogden, director de la plataforma de productos digitales off-board de JLR, afirmó: "JLR fue el primer fabricante de vehículos de lujo en introducir un diseño de módem dual y eSIM dual para una mejor conectividad con el lanzamiento del Defender en 2020. La asociación con Tata Communications es el siguiente paso en nuestro recorrido hacia los vehículos definidos por software, que ofrece conectividad de datos altamente segura y rentable en 120 países. A partir de 2026, con nuestra próxima generación de SUV de lujo de tamaño mediano, Tata Communications MOVE™ tiene como objetivo brindar experiencias conectadas continuas para nuestros clientes, ofreciendo funciones y nuevas actualizaciones de software por aire para cumplir con las expectativas de nuestra base de clientes de lujo".

Acerca de JLR

La estrategia Reimagine de JLR ofrece una visión sostenible del lujo moderno a través del diseño.

Estamos transformando nuestro negocio con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas de carbono en toda nuestra cadena de suministro, productos y operaciones para 2039. Hemos establecido una hoja de ruta para reducir las emisiones en nuestras propias operaciones y cadenas de valor para 2030 a través de objetivos aprobados y basados en la ciencia. La electrificación es central en esta estrategia y antes de fin de década nuestras colecciones Range Rover, Discovery y Defender tendrán cada una un modelo puramente eléctrico, mientras que Jaguar será completamente eléctrico.

En esencia, somos una empresa británica, con dos plantas de diseño e ingeniería, tres instalaciones de fabricación de vehículos, un centro de fabricación de motores y un centro de ensamblaje de baterías en el Reino Unido. También tenemos plantas de vehículos en China (empresa conjunta), Eslovaquia, India y Brasil, así como siete centros tecnológicos en todo el mundo. JLR es una subsidiaria de propiedad absoluta de Tata Motors Limited, parte de Tata Sons.

Acerca de Tata Communications

Como parte de Tata Group, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) es un facilitador del ecosistema digital global que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Mediante su liderazgo con confianza, permite la transformación digital de las empresas en todo el mundo, con soluciones de colaboración y conexión, conectividad básica y de nueva generación, alojamiento en la nube, soluciones de seguridad y servicios multimedia. La empresa enlaza negocios con el 80 % de los gigantes mundiales de la nube y 300 de las empresas de Fortune 500 son sus clientes. Para más información, visite www.tatacommunications.com

Miras hacia el futuro y declaraciones prospectivas

Ciertas palabras y declaraciones en este comunicado sobre Tata Communications y sus perspectivas, y otras declaraciones, incluidas aquellas relacionadas con la posición financiera prevista para Tata Communications, la estrategia comercial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general en la India, son declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores financieros, normativos y ambientales, así como los que se relacionan con el crecimiento de la industria y las proyecciones de tendencias, que pueden hacer que los resultados reales, el desempeño o los logros de Tata Communications, o los resultados de la industria, difieran materialmente de lo que expresan o implican dichos enunciados con miras hacia el futuro. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difirieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la incapacidad de aumentar el volumen de tráfico en la red de Tata Communications; la incapacidad de desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; la incapacidad de completar con éxito las pruebas comerciales de nuevas tecnologías y sistemas de información para apoyar nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; la imposibilidad de estabilizar o reducir la tasa de compresión de precios en algunos de los servicios de comunicaciones de la empresa; la imposibilidad de integrar las adquisiciones estratégicas y los cambios en las políticas o normativas gubernamentales de la India y, en particular, los cambios relativos a la administración del sector de Tata Communications; y, en general, las condiciones económicas, empresariales y crediticias de la India. Existen factores adicionales que pudieran hacer que los resultados reales, el desempeño o los logros difirieran materialmente de dichos enunciados con miras hacia el futuro, muchos de los cuales no están bajo el control de Tata Communications e incluyen de forma enunciativa más no limitativa, a los factores de riesgo que se plantean en los Informes anuales de Tata Communications Limited.

Los Informes Anuales de Tata Communications Limited están disponibles en www.tatacommunications.com. Tata Communications no tiene ninguna obligación y renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar o alterar sus enunciados con miras hacia el futuro.

