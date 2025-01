JLR et Tata Communications renforcent leur partenariat pour proposer des voitures connectées plus intelligentes et pilotées par les données

JLR va renforcer la connectivité des véhicules de nouvelle génération avec Tata Communications MOVE™

Les conducteurs resteront connectés depuis les endroits les plus reculés dans 120 pays, avec des services de localisation du véhicule en temps réel, des expériences de conduite plus intelligentes et davantage de mises à jour logicielles par voie hertzienne (SOTA).

Le partenariat fait partie de la stratégie d'innovation plus large de JLR visant à établir une connectivité universelle pour ses véhicules et à offrir à ses clients des fonctionnalités et des services numériques pilotés par l'IA en constante évolution

MUMBAI, Inde, 17 janvier 2025 /PRNewswire/ -- JLR et Tata Communications s'apprêtent à améliorer l'écosystème de véhicules connectés de JLR, en transformant l'expérience de conduite pour les clients du monde entier grâce à la plateforme Tata Communications MOVE™ . Cette collaboration permettra aux véhicules de nouvelle génération de JLR, définis par logiciel, de bénéficier d'une connectivité continue et d'un accès à des services intelligents, même dans les endroits les plus reculés de 120 pays. Cette nouvelle collaboration s'inscrit dans le prolongement de leur partenariat existant et vise à pérenniser la transformation numérique du constructeur automobile.

S'appuyant sur la plateforme MOVE™ de Tata Communications, les prochains SUV de taille moyenne de JLR construits sur la nouvelle architecture modulaire électrique (EMA) assureront une transition transparente entre les réseaux mobiles et les opérateurs, permettant un accès non-stop à des services connectés personnalisés, tels que le streaming multimédia. La plateforme permettra également un échange de données plus important et plus sûr entre JLR et les véhicules de ses clients, en fournissant des mises à jour logicielles par voie hertzienne (SOTA) plus efficaces et en prenant en charge le déploiement de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) en constante évolution.

Chaque jour, la flotte de véhicules connectés de JLR génère 2,5 téraoctets (To) de données, avec, en moyenne, un demi-million d'unités de contrôle électronique (ECU) mises à jour par mois au cours des 12 derniers mois. L'utilisation de la plateforme Tata Communications MOVE™ augmentera cet échange de données et permettra aux ingénieurs de JLR d'exploiter des connaissances plus approfondies, de surveiller les performances des véhicules en temps réel et de permettre des mises à jour plus rapides par voie aérienne afin d'améliorer la maintenance et l'entretien des véhicules, réduisant ainsi les coûts pour les propriétaires des voitures et pour JLR.

Les véhicules avancés, qui devraient être introduits sur les routes en 2026, offriront une expérience de conduite plus intelligente.

L'introduction du Tata Communications MOVE™ offrira aux clients de JLR :

des technologies de communication sans fil résistantes permettant de suivre les véhicules dans les environnements les plus exigeants ;

des mises à jour plus nombreuses et plus fréquentes du logiciel du véhicule, fournies par voie aérienne, afin d'améliorer les diagnostics et les mises à jour du véhicule ;

des connexions sur mesure permettant aux clients et à leurs familles de rester connectés à leurs applications et fonctionnalités préférées, où qu'ils se trouvent dans le monde ;

des plans de connectivité simplifiés et faciles à mettre en œuvre, accessibles par l'intermédiaire d'un fournisseur unique.

Marco Bijvelds, vice-président et responsable mondial de Tata Communications MOVE ™ , a déclaré : « L'industrie automobile ne cesse d'innover pour répondre aux demandes en constante évolution des clients. L'année dernière, notre tissu numérique a permis une connectivité transparente entre tous les sites de production de JLR dans le monde. Dans le cadre de notre partenariat élargi, nous alimentons désormais le parcours de JLR en matière de véhicules définis par logiciel dans le monde entier et lui permettons d'offrir des fonctions de conduite avancées dans ses voitures. Les informations tirées des données échangées par l'intermédiaire de notre plateforme permettront à JLR d'offrir des expériences personnalisées à ses clients, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles sources de revenus. »

Mark Brogden, directeur de la plateforme de produits numériques hors bord chez JLR, a déclaré : « JLR a été le premier constructeur de véhicules de luxe à introduire la conception double modem, double eSIM pour une connectivité améliorée avec le lancement du Defender en 2020. Le partenariat avec Tata Communications est la prochaine étape de notre parcours dans le domaine des véhicules définis par logiciel, offrant une connectivité de données hautement sécurisée et rentable dans 120 pays. À partir de 2026 avec notre prochaine génération de SUV de luxe de taille moyenne, Tata Communications MOVE™ vise à offrir des expériences connectées continues à nos clients, en proposant des fonctionnalités et de nouvelles mises à jour logicielles sans fil pour répondre aux attentes de notre clientèle de luxe. »

À propos de JLR

La stratégie Reimagine de JLR offre une vision du luxe moderne par le design, riche en développement durable.

Nous transformons nos activités dans le but de parvenir à un bilan carbone nul dans l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement, de nos produits et de nos activités d'ici à 2039. Nous avons établi une feuille de route pour réduire les émissions dans nos propres opérations et chaînes de valeur d'ici à 2030 grâce à des objectifs approuvés et fondés sur des données scientifiques. L'électrification est au cœur de cette stratégie et, avant la fin de la décennie, nos collections Range Rover, Discovery et Defender auront chacune un modèle purement électrique, tandis que Jaguar sera entièrement électrique.

Nous sommes avant tout une entreprise britannique, avec deux sites de conception et d'ingénierie, trois usines de fabrication de véhicules, un centre de fabrication de moteurs et un centre d'assemblage de batteries au Royaume-Uni. Nous possédons également des usines de véhicules en Chine (coentreprise), en Slovaquie, en Inde et au Brésil, ainsi que sept centres technologiques à travers le monde. JLR est une filiale à 100 % de Tata Motors Limited, qui fait partie de Tata Sons.

À propos de Tata Communications

En tant que membre du groupe Tata, Tata Communications (NSE : TATACOMM) (BSE : 500483) est un fournisseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique à croissance rapide d'aujourd'hui dans plus de 190 pays et territoires. Sa confiance en tant que leader lui permet d'accompagner la transformation numérique d'entreprises à l'échelle mondiale avec des solutions de collaboration et connectées, la connectivité de base et de nouvelle génération, l'hébergement dans le cloud et les solutions de sécurité et les services de médias. 300 des entreprises du classement Fortune 500 figurent parmi ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com

