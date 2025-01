JLR e Tata Communications fortalecem parceria para entregar carros conectados mais inteligentes e orientados por dados

JLR potencializará a conectividade de veículos de última geração com a Tata Communications MOVE™

Os motoristas permanecerão conectados a partir dos locais remotos em 120 países, com serviços de localização de veículos em tempo real, experiências de direção mais inteligentes e atualizações de software over-the-air (SOTA)

A parceria faz parte da estratégia de inovação mais ampla da JLR para estabelecer conectividade universal para seus veículos e fornecer recursos e serviços digitais orientados por IA em constante evolução para seus clientes

MUMBAI, Índia, 18 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A JLR e a Tata Communications estão preparadas para aprimorar o ecossistema de veículos conectados da JLR, transformando a experiência de dirigir para clientes em todo o mundo por meio da plataforma Tata Communications MOVE™. A colaboração equipará os veículos definidos por software de última geração da JLR com conectividade contínua e acesso a serviços inteligentes, mesmo nos locais mais remotos de 120 países. A colaboração mais recente é uma extensão de sua parceria existente para preparar a transformação digital da montadora para o futuro.

A imagem mostra um carro da JLR

Aproveitando a plataforma Tata Communications MOVE™, os próximos SUVs de médio porte da JLR construídos na nova Electric Modular Architecture (EMA) farão uma transição perfeita entre redes móveis e operadoras, permitindo acesso ininterrupto a serviços conectados personalizados, como streaming de mídia. A plataforma também permitirá uma troca de dados maior e mais segura entre a JLR e os veículos de seus clientes, fornecendo atualizações de software over-the-air (SOTA) mais eficientes e apoiando a implantação de sistemas avançados de assistência ao motorista ADAS em evolução.

Todos os dias, a frota de veículos conectados da JLR gera 2,5 terabytes (TB) de dados, com meio milhão de unidades de controle eletrônico (ECUs) atualizadas por mês, em média, nos últimos 12 meses. O uso da plataforma Tata Communications MOVE™ aumentará essa troca de dados e permitirá que os engenheiros da JLR aproveitem insights mais profundos, monitorem o desempenho do veículo em tempo real e permitam atualizações mais rápidas over-the-air para melhorar a manutenção e o serviço do veículo, reduzindo os custos para os proprietários de automóveis e para a JLR.

Os veículos avançados, que devem chegar às ruas em 2026, proporcionarão uma experiência de direção mais inteligente.

A introdução da Tata Communications MOVE™ oferecerá aos clientes da JLR:

Tecnologias de comunicação sem fio resilientes para ajudar a rastrear veículos nos ambientes mais exigentes

Aumento e maior frequência de atualizações do software do veículo fornecidas over-the-air para melhorar o diagnóstico e as atualizações do veículo

As conexões personalizadas manterão os clientes e suas famílias conectados aos seus aplicativos e recursos preferidos do veículo, em qualquer lugar do mundo

Planos de conectividade simplificados e sem esforço, acessíveis por meio de um único provedor

Marco Bijvelds, vice-presidente e diretor global da Tata Communications MOVE ™ , disse: "O setor automotivo está inovando continuamente para atender às demandas em constante mudança dos clientes. No ano passado, nossa infraestrutura digital permitiu uma conectividade perfeita em todos os locais de produção da JLR em todo o mundo. Como parte de nossa parceria ainda maior, agora estamos impulsionando a jornada de veículos definidos por software da JLR em todo o mundo e permitindo que eles forneçam recursos avançados de direção em seus carros. Os insights derivados dos dados trocados por meio de nossa plataforma permitirão que a JLR ofereça experiências personalizadas aos clientes, abrindo portas para novos fluxos de receita."

Mark Brogden, diretor da plataforma de produtos digitais off-board da JLR, disse: "A JLR foi a primeira fabricante de veículos de luxo a introduzir o design de modem duplo e eSIM duplo para conectividade aprimorada com o lançamento do Defender em 2020. A parceria com a Tata Communications é o próximo passo em nossa jornada de veículos definidos por software, oferecendo conectividade de dados altamente segura e econômica em 120 países. A partir de 2026, com nossa próxima geração de SUVs de luxo de tamanho médio, a Tata Communications MOVE™ tem como objetivo proporcionar experiências conectadas contínuas para nossos clientes, oferecendo recursos e novas atualizações de software over-the-air para atender às expectativas de nossa base de clientes de luxo.''

Sobre a JLR

A estratégia Reimagine da JLR está proporcionando uma visão rica em sustentabilidade do luxo moderno por meio do design.

Estamos transformando nossos negócios com o objetivo de alcançarmos a neutralidade em carbono em toda a nossa cadeia de fornecimento, produtos e operações até 2039. Definimos um roteiro para reduzir as emissões em nossas próprias operações e cadeias de valor até 2030 por meio de metas aprovadas e baseadas na ciência. A eletrificação é fundamental para essa estratégia e, antes do final da década, nossas coleções Range Rover, Discovery e Defender terão um modelo elétrico puro, enquanto a Jaguar será totalmente elétrica.

No fundo, somos uma empresa britânica, com dois locais de projeto e engenharia, três instalações de fabricação de veículos, um centro de fabricação de motores e um centro de montagem de baterias no Reino Unido. Também temos fábricas de veículos na China (joint venture), Eslováquia, Índia e Brasil, além de sete centros tecnológicos em todo o mundo. A JLR é uma subsidiária integral da Tata Motors Limited, parte da Tata Sons.

Sobre a Tata Communications

Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora do ecossistema digital global que alimenta a economia digital em rápido crescimento de hoje em mais de 190 países e territórios. Atuando com confiança, ela viabiliza a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções conectadas e de colaboração, conectividade essencial e de última geração, hospedagem em nuvem, soluções de segurança e serviços de mídia. Entre seus clientes estão 300 empresas da Fortune 500, e a empresa conecta negócios a 80% dos gigantes mundiais na nuvem. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

