J.S. Held fortalece su experiencia en ingeniería forense con la incorporación de un experto en servicios de investigación e ingeniería marina con sede en Londres

JERICHO, Nueva York, 10 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- La consultora global J.S. Held, que celebra con orgullo 50 años transformadores, da la bienvenida al experto en ingeniería e investigaciones marinas con sede en Londres, Chris Gascoigne, ingeniero colegiado e ingeniero colegiado en ingeniería marina, amplía su experiencia en ingeniería forense.

Chris Gascoigne, ingeniero colegiado e ingeniero colegiado en ingeniería marina. | J.S. Held | Londres, Reino Unido | Experto en ingeniería e investigaciones marinas

Chris Gascoigne supervisa Ingeniería e Investigaciones Marinas para J.S. Held. Chris aporta una gran experiencia a su nuevo cargo, ya que se ha desempeñado como ingeniero marino en varios tipos de embarcaciones, incluidos cruceros, transbordadores y remolcadores. Ha aplicado esta experiencia marítima a la puesta en marcha de sistemas de control de motores, a los aspectos ambientales de las operaciones y al diseño de buques. Desde 2008, su trabajo se ha centrado en la investigación de siniestros marítimos, incidentes, fallas en equipos y disputas, incluidos los relacionados con lo siguiente:

Motores de velocidad lenta, media y alta

Sistemas de propulsión y dirección

Máquinas y equipos auxiliares

Disputas sobre la calidad del búnker

Contaminación y cumplimiento ambiental, incluido el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL, en inglés)

Daños por puesta a tierra, colisión común y colisión contra objetos fijos

Incendios y explosiones

Ha sido designado por partes las interesadas, incluidos bufetes de abogados, aseguradoras, astilleros, propietarios y fletadores de buques, intereses de carga y grandes petroleras. Los clientes de Chris ahora se benefician del apoyo de más de 1.500 colegas con experiencia en ciencia de materiales, riesgo político, cibernética, técnica, científica, financiera, de construcción y factores humanos.

"Nos complace darle la bienvenida a Chris a nuestro equipo", afirmó Emily Wohlfarth, vicepresidenta ejecutiva y líder de Práctica de Arquitectura e Ingeniería Forense en J.S. Held. "Su experiencia en ingeniería marina e investigación de siniestros será invaluable a medida que sigamos aumentando nuestra presencia mundial y mejorando nuestras capacidades en el sector marítimo y de carga".

En el área de disputas marinas, la base de clientes de J.S. Held está equilibrada entre demandantes y demandados. Nuestro equipo tiene una importante experiencia en poner a disposición testimonios de testigos expertos. Somos conocidos por nuestro enfoque de testimonio de "enseñar", en vez de "decir". En lugar de solo dar una opinión a un juez, jurado o tribunal, comunicamos los hechos clave y las teorías relevantes de una manera clara y lógica.

Los servicios de Ingeniería e Investigación Marina de J.S. Held complementan la experiencia especializada en daños marinos y de carga, que incluye el rendimiento de las existencias, la interrupción del negocio, los gastos adicionales, la subrogación, las disputas de seguros y otros problemas de la cadena de suministro marina global. Los servicios de la empresa abarcan el análisis de gastos adicionales, la interrupción del negocio y el análisis de demoras, la valoración de mercado de los costos de los productos agrícolas, la cantidad de pérdida de carga, la subrogación y el impacto del elemento de tiempo en la reparación y reelaboración de la propiedad asegurada para la responsabilidad civil del casco y marina.

Acerca de J.S. Held

J.S. Held es una empresa de consultoría global que proporciona experiencia técnica, científica, financiera y estratégica en todos los activos y valores en riesgo. Nuestros profesionales prestan servicios como asesores de confianza para organizaciones que se enfrentan asuntos de alto riesgo que exigen atención urgente, integridad incondicional, experiencia comprobada, análisis claros y comprensión de los activos tangibles e intangibles. La empresa ofrece un conjunto integral de servicios, productos y datos que permiten a los clientes atravesar situaciones complejas, polémicas y, a menudo, catastróficas.

Más de 1.500 profesionales prestan servicios a organizaciones en seis continentes, incluido el 81 % de los bufetes de abogados de la Global 200, el 70 % de las 20 principales compañías de seguros de Forbes (el 85 % de las 50 principales aseguradoras de bienes y accidentes de la NAIC) y el 65 % de las compañías de Fortune 100.

J.S. Held, sus filiales y subsidiarias, no son empresas de contabilidad pública certificadas y no brindan servicios de auditoría, certificación ni ningún otro servicio de contabilidad pública. J.S. Held, sus filiales y subsidiarias, no son bufetes de abogados y no brindan asesoramiento legal. Valores ofrecidos mediante PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, una parte de J.S. Held, miembro de FINRA/ SIPC u Ocean Tomo Investment Group, LLC, una parte de J.S. Held, miembro de FINRA/ SIPC. Todos los derechos reservados.

