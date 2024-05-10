J.S. Held 倫敦總部新聘輪機工程和調查服務專家，提升法證工程專業知識

紐約耶利哥2024年5月10日 /美通社/ -- 全球顧問公司 J.S. Held 慶祝路入 50 週年，並歡迎駐倫敦的輪機工程和調查專家、特許工程師兼特許輪機工程師 Chris Gascoigne 加入，提升法證工程專業知識。

Chris Gascoigne 負責監管 J.S. Held 輪機工程及調查事務。Chris 曾於各類船舶（包括遊輪，渡輪和拖船）擔任輪機工程師，因此可為他的新職位帶來豐富經驗。他將這些海事經驗應用於船舶操作和設計的引擎控制系統運作和環境方面。自 2008 年起，他的工作以調查海事傷亡、事故、設備故障和爭議為重點，並包括涉及：

特許工程師兼特許輪機工程師 Chris Gascoigne | J.S. Held | 英國倫敦 | 輪機工程及調查專家

慢、中和高速引擎

推進及轉向系統

輔助機械及設備

燃料質素糾紛

污染及環境規定，包括 MARPOL

擱淺、船舶碰撞及固定物件碰撞的損壞

火災及爆炸

他曾受聘於相關持份者，包括律師事務所、保險公司、船廠、船東及包船公司、貨運權益和大型石油公司。Chris 現時員工超過 1,500 名，均具備材料科學、政治風險、數碼、科技、科學、金融、建築和人力要素的專業知識，因此為客戶帶來裨益。

J.S. Held 執行副總裁兼法證建築與工程實務主管Emily Wohlfarth 表示：「我們很高興歡迎 Chris 加入我們的團隊。我們繼續擴張全球業務和增強海運及貨運業能力，因此他的輪機工程和傷亡調查專業知識是無價的。」

在海事糾紛方面，J.S. Held 客戶群中，原告與被告是均等的。我們的團隊擁有豐富專家人證作供經驗，並以「教導」（並非「訴說」）作供方式而聞名。我們不僅向法官、陪審團或審裁處提供意見，並以清晰邏輯方式，傳達重要事實和相關理論。

J.S. Held 的輪機工程及調查與海事和貨物損失專業知識，相輔相成。海事和貨物損失包括存貨吞吐量、業務中斷、額外費用、代位權、保險糾紛及其他全球海事供應鏈問題。該公司提供多項服務，包括分析額外費用、業務中斷及延遲分析、農產品成本的市場估值、貨物損失量、代位權，以及修理和修復船體和海上責任保險財產的時間要素影響。

如欲更了解協助 J.S. Held 轉型的專業與創業精神專家、探索我們的故事，並與我們一起慶祝重要里程碑，即慶祝「跨越 50 週年」(50 & Forward) ，請瀏覽 jsheld.com。

關於 J.S. Held

J.S. Held 是一家全球顧問公司，務求為所有風險資產和價值，提供技術、科學、財務和策略專業知識。我們的專家為面對高風險事件機構，擔當可靠顧問。這些高風險事件需要緊急關注、堅定誠信、成熟經驗、清晰分析，以及對有形與無形資產的理解。本公司提供全面服務、產品和數據的套裝，協助客戶應付複雜、有爭議兼通常是災難的情況。

我們的專家超過 1,500 名，服務遍及六大洲的機構。當中包括 81% 的全球 200 強律師事務所、70% 的福布斯 20 強保險公司（85% 的 NAIC 50 強財產及意外保險公司）以及 65% 的財富 100 強公司。

J.S. Held 及其附屬公司和子公司均並非註冊會計師事務所，而不提供審計、證實或任何其他註冊會計師服務。J.S. Held 及其附屬公司和子公司均並非律師事務所，而不提供法律意見。本公司股票透過 PM Securities, LLC，即 Phoenix IB（屬 J.S. Held 及 FINRA/SIPC 成員）提供，或透過 Ocean Tomo Investment Group, LLC（屬 J.S. Held 及 FINRA/SIPC 成員）提供。J.S. Held 保留所有權利。

Kristi L. Stathis | 全球公共關係 | +1 786 833 4864 | [email protected]

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