J.S. Held renforce son expertise en ingénierie judiciaire avec l'ajout d'un expert des services d'ingénierie et d'enquête maritimes basé à Londres

JERICHO, État de New York, 9 mai 2024 /PRNewswire/ -- La société de conseil mondiale J.S. Held, qui célèbre fièrement 50 années de transformation, accueille Chris Gascoigne, CE, CMarEng , expert en ingénierie et enquêtes marines basé à Londres, qui élargit son expertise en ingénierie judiciaire .

Chris Gascoigne, CEng, CMarEng. | J.S. Held | London, UK | Marine Engineering & Investigations Expert

Chris Gascoigne supervise l' ingénierie et les enquêtes maritimes pour J.S. Held. Chris apporte une riche expérience à son nouveau rôle, ayant servi comme ingénieur maritime sur divers types de navires, y compris les navires de croisière, les traversiers et les remorqueurs. Il a appliqué cette expérience maritime aux systèmes de contrôle des moteurs de mise en service et aux aspects environnementaux de l'exploitation et de la conception des navires. Depuis 2008, son travail est axé sur les enquêtes sur les pertes, les incidents, les défaillances d'équipement et les conflits maritimes, y compris ceux liés à :

Moteurs lents, moyens et à grande vitesse

Systèmes de propulsion et de direction

Machines et équipements auxiliaires

Litiges sur la qualité des bunkers

Conformité en matière de pollution et d'environnement, y compris MARPOL

Échouement, collision et dommages causés par l'allision

Incendies et explosions

Il a été nommé par des parties prenantes, notamment des cabinets d'avocats, des assureurs, des chantiers navals, des propriétaires de navires et des affréteurs, des intérêts dans les cargaisons et des grandes pétrolières. Les clients de Chris bénéficient désormais du soutien de plus de 1 500 collègues dans les domaines de la science des matériaux, du risque politique, de la cybersécurité, de la technologie, de la science, des finances, de la construction et des facteurs humains, ainsi que de l'expertise.

« Nous sommes ravis d'accueillir Chris dans notre équipe, a déclaré Emily Wohlfarth , vice-présidente exécutive et responsable des pratiques d'architecture et d'ingénierie médico-légales chez J.S. Held. « Son expertise en matière de génie maritime et d'enquête sur les victimes sera inestimable alors que nous continuons à accroître notre présence mondiale et à améliorer nos capacités dans le secteur du transport maritime et du fret. »

Dans le domaine des litiges maritimes, la base de clients J.S. Held est également équilibrée entre les demandeurs et les défendeurs. Notre équipe possède une expérience considérable en matière de témoignage d'experts. Nous sommes connus pour notre approche « pédagogique » - par opposition à « révélatrice » - du témoignage. Plutôt que de fournir uniquement une opinion à un juge, un jury ou un tribunal, nous communiquons les faits clés et les théories pertinentes de manière claire et logique.

Les services d'ingénierie et d'enquête maritimes deJ.S. Held complètent l'expertise spécialisée en dommages aux navires et aux cargaisons , qui comprend le débit des stocks, l'interruption des activités, les dépenses supplémentaires, la subrogation, les différends d'assurance et d'autres questions liées à la chaîne d'approvisionnement maritime mondiale. Les services de la société comprennent l'analyse des dépenses supplémentaires, l'analyse des interruptions d'activité et des retards, l'évaluation du marché des coûts des produits agricoles, le montant de la perte de cargaison, la subrogation et l'impact des éléments de temps sur la réparation et le réusinage des biens assurés pour la responsabilité de la coque et de la marine.

Pour en savoir plus sur les experts dévoués et entreprenants qui aident à transformer J.S. Held, explorez notre histoire et célébrez cette étape importante, notre célébration 50 & Forward, avec nous sur jsheld.com.

À propos de J.S. Held

J.S. Held est une société de conseil mondiale qui fournit une expertise technique, scientifique, financière et stratégique dans tous les actifs et toutes les valeurs à risque. Nos professionnels sont des conseillers de confiance pour les organisations confrontées à des questions à enjeux élevés qui exigent une attention urgente, une intégrité solide, une expérience éprouvée, une analyse claire et nette et une compréhension des actifs corporels et incorporels. La société fournit une suite complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de naviguer dans des situations complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

Plus de 1 500 professionnels servent des organisations sur six continents, dont 81 % des 200 cabinets d'avocats mondiaux, 70 % des 20 premières sociétés d'assurance Forbes (85 % des 50 premiers assureurs de biens et de risques divers du NAIC) et 65 % des sociétés du Fortune 100.

J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets de comptabilité publique certifiés et ne fournissent pas de services de vérification, d'attestation ou d'autres services de comptabilité publique. J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets d'avocats et ne fournissent pas de conseils juridiques. Titres offerts par l'intermédiaire de PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, membre de J.S. Held, membre de FINRA/ SIPC ou Ocean Tomo Investment Group, LLC, membre de J.S. Held, membre de FINRA/ SIPC. Tous droits réservés.

Kristi L. Stathis | Relations publiques mondiales | +1 786 833 4864 | [email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=PK3qMIDPEFQ