La empresa de consultoría global J.S. Held reconoce a 93 expertos con ascensos a puestos directivos

JERICHO, Nueva York, 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- La empresa de consultoría global J.S. Held, que celebra con orgullo 50 años de transformación, anuncia el ascenso de 93 expertos distinguidos en prácticas y regiones variadas. Estos merecidos ascensos a puestos directivos abarcan las áreas de especialización de la empresa y ejemplifican nuestros valores esenciales y nuestro compromiso de ofrecer una experiencia inigualable, un servicio al cliente extraordinario y ser catalizadores del cambio en nuestra industria.

Los expertos técnicos y científicos son asesores de confianza para las organizaciones que se enfrentan a situaciones de alto riesgo que requieren conocimientos especializados. Expertos en construcción; medio ambiente, salud y seguridad (EHS); ingeniería; reconstrucción de accidentes; equipos, análisis de materiales y pruebas de laboratorio; y daños a la propiedad y a la infraestructura, brindan un conjunto integral de servicios que permiten a los clientes atravesar situaciones complejas, polémicas y, a menudo, catastróficas en todo el mundo.

Los expertos de J.S. Held ofrecen experiencia financiera en todos los activos y valores en riesgo, descubriendo la verdad que se esconde detrás de los números en las disputas financieras, aportando claridad a la valoración de activos tangibles e intangibles y ofreciendo estrategias efectivas para la reorganización de empresas en crisis. Los contadores y economistas forenses son reconocidos líderes en la industria de las investigaciones financieras, la cuantificación de daños económicos, la valoración de negocios y sus activos, y la prestación de testimonios de testigos expertos y de apoyo en litigios en disputas financieras. Los expertos en finanzas corporativas brindan servicios de reorganización y reestructuración, análisis de datos, consultoría de cumplimiento y regulación, informes financieros, gestión interina (nivel c-suite), administración judicial y experiencia en asesoría de transacciones.

Los expertos en riesgos y asesoramiento de J.S. Held han participado en algunos de las disposiciones judiciales más importantes y complejas de todo el mundo para asesorar en asuntos relacionados con la propiedad intelectual, las investigaciones y supervisiones corporativas, el cumplimiento normativo, el riesgo político, la inteligencia empresarial, la ciberseguridad, el fraude, la corrupción y grandes cantidades de datos. Un equipo multidisciplinario de expertos se especializa en minimizar riesgos, gestionar cumplimientos normativos, brindar servicios especializados en disputas comerciales y maximizar el valor del negocio.

Con la firme creencia de que el servicio al cliente y el compromiso de los empleados son sinónimos, J.S. Held sigue comprometido a proporcionar un entorno de trabajo de primera clase y cultivar un sentido de comunidad en su equipo. "En 2023, lanzamos J.S. Held Academy para el desarrollo continuo de los miembros del equipo en apoyo de nuestros expertos", afirmó Jonathon Held, director general. "Estoy orgulloso de nuestra gente, que sigue demostrando un empuje increíble y ofreciendo soluciones integradas a situaciones complejas en todo el mundo".

Marjan Panah, la nueva directora de personal de la empresa, agregó: "En J.S. Held, reconocemos la importancia de la diversidad de pensamiento y experiencia para ofrecer las mejores soluciones para nuestros clientes. Estos ascensos reflejan nuestro compromiso de fomentar una cultura que valore y recompense la experiencia, la colaboración y la innovación".

J.S. Held sigue dedicado a proporcionar una experiencia incomparable a los clientes que se enfrentan a eventos de alto riesgo que exigen atención urgente, integridad incondicional, análisis claros y comprensión de los activos tangibles e intangibles.

Acerca de J.S. Held

J.S. Held es una empresa de consultoría global que proporciona experiencia técnica, científica, financiera y estratégica en todos los activos y valores en riesgo. Nuestros profesionales prestan servicios como asesores de confianza para organizaciones que se enfrentan asuntos de alto riesgo que exigen atención urgente, integridad incondicional, experiencia comprobada, análisis claros y comprensión de los activos tangibles e intangibles. La empresa ofrece un conjunto integral de servicios, productos y datos que permiten a los clientes atravesar situaciones complejas, polémicas y, a menudo, catastróficas.

Más de 1.500 profesionales prestan servicios a organizaciones en seis continentes, incluido el 81 % de los bufetes de abogados de la Global 200, el 70 % de las 20 principales compañías de seguros de Forbes (el 85 % de las 50 principales aseguradoras de bienes y accidentes de la NAIC) y el 65 % de las compañías de Fortune 100.

J.S. Held, sus filiales y subsidiarias no son empresas de contabilidad pública certificadas y no brindan servicios de auditoría, certificación ni ningún otro servicio de contabilidad pública. J.S. Held, sus filiales y subsidiarias no son bufetes de abogados y no brindan asesoramiento legal. Valores ofrecidos mediante PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, una parte de J.S. Held, miembro de FINRA/ SIPC o Ocean Tomo Investment Group, LLC, una parte de J.S. Held, miembro de FINRA/ SIPC. Todos los derechos reservados.

