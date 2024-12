Knight Therapeutics anuncia la aprobación regulatoria de TAVALISSE® en México

MONTREAL, 12 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Knight Therapeutics Inc, (TSX: GUD) ("Knight"), compañía farmacéutica especializada panamericana (ex-EE. UU.), anunció hoy que su filial mexicana, Grupo Biotoscana de Especialidad S.A. de C.V., ha recibido la aprobación regulatoria por parte de COFEPRIS para TAVALISSE® (fostamatinib disódico hexahidrato) para el tratamiento de la trombocitopenia en pacientes adultos con trombocitopenia inmune crónica (PTI) que han tenido una respuesta insuficiente a un tratamiento previo.

"El tratamiento de la PTI crónica supone un reto debido a la diversidad de la enfermedad, lo que dificulta predecir las respuestas individuales de los pacientes a los tratamientos disponibles, y no todos los pacientes encuentran una solución efectiva. La aprobación de fostamatinib por parte de COFEPRIS ofrece a los médicos una nueva alternativa terapéutica con un mecanismo de acción innovador", afirmó el Dr. Luis Antonio Meillón García. El Dr. Meillón García es médico en la Universidad La Salle y hematólogo formado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, se especializó en hemostasia y trombosis en la Universidad de Rochester y en la actualidad ejerce su profesión en el Centro Médico ABC.

Knight había anunciado previamente, el 24 de mayo de 2022, su acuerdo con Rigel Pharmaceuticals, Inc. por los derechos exclusivos de comercialización de fostamatinib en América Latina. Fostamatinib es un inhibidor de la tirosina quinasa (SYK) del bazo de administración oral. Actualmente está disponible como TAVALISSE® en Estados Unidos en comprimidos de 100 mg y 150 mg, y en Europa bajo la marca TAVLESSE® para el tratamiento de la PTI crónica en adultos con una respuesta insuficiente a un tratamiento previo.

"Estamos encantados de obtener la aprobación de TAVALISSE® en México, ofreciendo una nueva opción vital para el tratamiento de los pacientes adultos con PTI crónica", declaró Samira Sakhia, Presidenta y Directora General de Knight Therapeutics. "Este hito no solo representa un paso importante en la ampliación de la gama de opciones terapéuticas disponibles para los pacientes de PTI, sino que además refuerza nuestro compromiso con la mejora de los resultados de los pacientes en toda América Latina. El lanzamiento de TAVALISSE® en México está previsto para el primer semestre de 2026".

Acerca de PTI

En los pacientes con PTI, su propio sistema inmunológico ataca y destruye sus plaquetas, que juegan un papel fundamental en la coagulación sanguínea y en los procesos de cicatrización. Los síntomas comunes de la PTI son los hematomas y el sangrado excesivo. Las personas que padecen PTI crónica tienen un mayor riesgo de sufrir episodios hemorrágicos severos que pueden provocar complicaciones médicas serias o incluso la muerte. Las terapias actuales para la PTI incluyen esteroides, estimuladores de la producción de plaquetas sanguíneas como los agonistas del receptor de trombopoyetina (TPO-RA) y esplenectomía. Sin embargo, no todos los pacientes responden a las terapias existentes. Como resultado, sigue existiendo una necesidad médica significativa de opciones de tratamiento adicionales para pacientes con PTI.

Acerca de Knight Therapeutics Inc.

Knight Therapeutics Inc., con sede en Montreal, Canadá, es una empresa farmacéutica especializada enfocada en adquirir o licenciar y comercializar productos farmacéuticos para Canadá y América Latina. Las subsidiarias latinoamericanas de Knight operan bajo United Medical, Biotoscana Farma y Laboratorio LKM. Las acciones de Knight Therapeutics Inc. cotizan en TSX con el símbolo GUD. Para obtener más información sobre Knight Therapeutics Inc., visite el sitio web de la empresa en www.knighttx.com o www.sedarplus.ca.

Declaración prospectiva

Este documento contiene declaraciones de proyecciones a futuro de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias. Estas declaraciones a futuro, por su naturaleza, implican necesariamente riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contemplados en las declaraciones de proyecciones a futuro. Knight Therapeutics Inc. considera que las suposiciones en las que se basan estas declaraciones de proyecciones a futuro son razonables en el momento en que fueron preparadas, pero advierte al lector que estas suposiciones con respecto a eventos futuros, muchos de los cuales están fuera del control de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias, en última instancia, pueden resultar incorrectos. Los factores y riesgos que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales se analizan en el Informe anual de Knight Therapeutics Inc. y en el Formulario de información anual de Knight Therapeutics Inc. para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2023, tal como se presenta en www.sedarplus.ca. Knight Therapeutics Inc. desconoce cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración de proyección a futuro, ya sea debido a nueva información o eventos futuros, excepto cuando así lo requiera la ley.

