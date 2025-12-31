KnowBe4 presenta un nuevo entrenamiento contra deepfakes para combatir la ingeniería social impulsada por IA

Simulaciones globales personalizadas y realistas mitigan la amenaza emergente de los deepfakes

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- KnowBe4, la plataforma de referencia mundial que aborda de forma integral la gestión del riesgo humano y de la IA basada en agentes, anunció hoy una nueva experiencia de entrenamiento personalizada contra deepfakes para defenderse de amenazas avanzadas de ciberseguridad, como videoconferencias fraudulentas y ataques de phishing generados por IA.

Los deepfakes pueden ser utilizados como arma para el fraude, campañas de desinformación y para causar daño reputacional en distintos sectores. Este tipo de ataques ya está vinculado a uno de cada cinco intentos de fraude biométrico, con un aumento del 40% interanual en los ataques por inyección, según el Informe de Fraude de Identidad 2026 de Entrust . Asimismo, los incidentes de seguridad relacionados con deepfakes han aumentado, y el 32% de los líderes en ciberseguridad reporta un incremento, de acuerdo con el informe The State of Human Risk 2025 de KnowBe4.

"Los deepfakes representan un cambio sísmico en el panorama de amenazas, al utilizar la IA para suplantar autoridades, explotar la confianza y alterar el proceso de toma de decisiones humanas", afirmó Perry Carpenter, Director estratégico de gestión del riesgo humano en KnowBe4. "Nuestro nuevo entrenamiento contra deepfakes fortalece el instinto de los colaboradores al ofrecer un entorno seguro y estrictamente controlado para el aprendizaje. Todas las simulaciones son creadas y aprobadas por los administradores, lo que garantiza un uso ético y ayuda a los empleados a reconocer señales de alerta, sutiles inconsistencias de desempeño y otros indicios que pueden revelar contenido manipulado. La concientización y la preparación siguen siendo nuestras defensas más sólidas, y estamos comprometidos con dotar a las organizaciones de habilidades prácticas y medibles para anticiparse a estas amenazas emergentes".

El contenido de video deepfake es cada vez más realista y difícil de distinguir de la realidad. Los líderes en ciberseguridad deben preparar a sus organizaciones para amenazas nuevas y emergentes, adoptando un enfoque proactivo en sus esfuerzos de protección. Ahora, los profesionales de ciberseguridad y TI pueden generar una experiencia de entrenamiento personalizada con deepfakes que incluya a un líder de su propia organización, demostrando cuán convincente puede ser la ingeniería social impulsada por IA y ofreciendo orientación clara y accionable para detectar estos ataques.

Para más información sobre la nueva experiencia de entrenamiento contra deepfakes de KnowBe4, visite: https://www.knowbe4.com/deepfake-training

Acerca de KnowBe4

KnowBe4 capacita a los trabajadores para que tomen decisiones de seguridad más inteligentes cada día. Con la confianza de más de 70 000 organizaciones en todo el mundo, KnowBe4 fomenta una cultura de seguridad y ayuda a los equipos a gestionar tanto los riesgos humanos como los de los agentes. La empresa ofrece una plataforma integral y proactiva, la mejor de su clase,

para la gestión de riesgos humanos, creando una capa de defensa adaptativa que refuerza el comportamiento seguro frente a las amenazas de ciberseguridad en constante evolución. La plataforma HRM+ incluye formación en concienciación, seguridad integrada del correo electrónico en la nube, coaching en tiempo real, antiphishing colaborativo, agentes de defensa con IA y mucho más. A medida que la IA se integra cada vez más en las operaciones empresariales, KnowBe4 prepara a la plantilla moderna formando tanto a personas como a agentes de IA para reconocer y responder a los riesgos de seguridad. A través de este enfoque unificado, KnowBe4 lidera las estrategias de gestión de la confianza y defensa de la plantilla. Más información en knowbe4.com .

