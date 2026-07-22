KuCoin aúna confianza, música y comunidad durante un primer fin de semana inolvidable en Tomorrowland Bélgica

BOOM, Bélgica, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El primer fin de semana de Tomorrowland Bélgica 2026 ha llegado a su fin, lo que supone el exitoso debut del Celestia Stage by KuCoin y el comienzo de un nuevo capítulo en la colaboración plurianual de KuCoin con uno de los festivales de música más emblemáticos del mundo.

A lo largo de tres días inolvidables, el Celestia Stage acogió a aficionados a la música electrónica de todo el mundo, convirtiéndose en algo más que un simple recinto de conciertos. Se convirtió en un lugar donde la música, la cultura y la comunidad se unieron, reflejando los valores compartidos que unieron a KuCoin y Tomorrowland: la curiosidad, la confianza y relaciones humanas significativas.

A lo largo del primer fin de semana, artistas de renombre internacional como Yves V, Dimitri Vangelis & Wyman, Diego Miranda, DJ Nano, Nico Morano, Xinobi, Öona Dahl, Helsloot y muchos otros ofrecieron un programa lleno de energía que abarcó desde el progressive house hasta el techno melódico y la música electrónica underground, creando momentos inolvidables para los asistentes al festival procedentes de todo el mundo.

Más allá de las actuaciones, KuCoin invitó a los visitantes a descubrir Tomorrowland de nuevas formas a través de una serie de actividades comunitarias inmersivas. Los asistentes al festival conocieron a los KuCoin Guardians, que recorrían el recinto; se inscribieron en la lista de espera exclusiva Tomorrowland Visa KuCard (con el apoyo de KuCoin EU); y participaron en experiencias exclusivas diseñadas para celebrar la exploración, la conexión y el descubrimiento. Esos momentos reflejaron la convicción compartida de que las experiencias más significativas no son solo aquellas de las que somos testigos, sino también aquellas que seguimos llevando dentro mucho después de que la música haya terminado.

Como socio exclusivo de criptointercambio y pagos de Tomorrowland Winter y Tomorrowland Bélgica 2026-2028, KuCoin sigue ampliando el papel de los activos digitales más allá de la tecnología financiera, conectando la Web3 con la cultura global, el entretenimiento y las experiencias cotidianas. El debut del Celestia Stage supone otro hito en la visión a largo plazo de KuCoin de hacer que las criptomonedas resulten más accesibles a través de la participación en el mundo real y los momentos compartidos.

Tras un increíble fin de semana inaugural, KuCoin pone ahora la mirada en el segundo fin de semana de Tomorrowland Bélgica, en el que el Celestia Stage volverá a presentar un nuevo grupo de artistas de talla mundial, además de más experiencias interactivas, actividades comunitarias y sorpresas exclusivas para los asistentes al festival procedentes de todo el mundo.

El viaje continúa, y el próximo capítulo empieza este fin de semana.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma global líder en criptomonedas basada en la confianza y la seguridad que presta servicio a más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, la plataforma combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading fluida. KuCoin ofrece acceso a más de 1500 activos digitales a través de una amplia gama de productos y mantiene su compromiso de crear una infraestructura de activos digitales transparente, conforme a la normativa y centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos sentado bases sólidas en materia de cumplimiento normativo a nivel mundial, marcadas por hitos clave como el registro en AUSTRAC en Australia, la obtención de una licencia MiCA en Europa y avances normativos en otros mercados.

Para ver más información, visite www.kucoin.com.

Acerca de Tomorrowland

Fundada hace 20 años por los hermanos belgas Manu y Michiel Beers, Tomorrowland sigue siendo una empresa familiar impulsada por un equipo creativo y apasionado. Con el paso de los años, Tomorrowland se ha convertido en una marca de entretenimiento a nivel mundial.

El grupo WEAREONE.world está formado por varias unidades de negocio, entre las que se incluyen Festivales y eventos, Música, Experiencias, Ocio, Productos y Ficción. En la actualidad, más de 350 empleados crean magia desde la sede central de la empresa en Amberes (Bélgica), así como desde las oficinas locales de Brasil, Francia, Ibiza y Tailandia.

Conocido por unir a las personas a través de la música, la creatividad y la narración de historias, Tomorrowland se ha convertido en una de las marcas de festivales más reconocidas e influyentes del mundo, inspirando a millones de personas a través de experiencias inolvidables y una visión compartida de conexión.

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FUENTE KuCoin