KuCoin ofrece la transmisión en vivo oficial de Tomorrowland Belgium 2026 en la aplicación de KuCoin

Los fanáticos de todo el mundo pueden ver en vivo el Mainstage y el Freedom Stage durante los dos fines de semana del festival

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, plataforma mundial líder en criptomonedas basada en la confianza, anunció hoy que la transmisión en vivo oficial de Tomorrowland Belgium 2026 estará disponible directamente en la aplicación de KuCoin, lo que permitirá al público de todo el mundo acceder a las presentaciones en vivo de uno de los festivales de música electrónica más emblemáticos del mundo.

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Como socio oficial y exclusivo de Tomorrowland para el intercambio y los pagos con criptomonedas, KuCoin transmitirá en vivo las presentaciones tanto del Mainstage como del Freedom Stage durante los seis días del festival, del 17 al 19 y del 24 al 26 de julio. La transmisión en vivo contará con la participación de algunos de los nombres más importantes de la música electrónica, entre ellos David Guetta, Martin Garrix, Calvin Harris, Hardwell, Armin van Buuren, Alok, Sebastian Ingrosso, The Chainsmokers y muchos más.

Los usuarios pueden acceder a la transmisión en vivo oficial mediante la página dedicada a Tomorrowland en la aplicación de KuCoin.

El calendario de la transmisión en vivo es el siguiente. Todos los horarios se indican en tiempo universal coordinado:

17 de julio: de 14:00 a 01:00

de 14:00 a 01:00 18 de julio: de 14:00 a 01:00

de 14:00 a 01:00 19 de julio: de 14:00 a 00:00

de 14:00 a 00:00 24 de julio: de 14:00 a 01:00

de 14:00 a 01:00 25 de julio: de 14:00 a 01:00

de 14:00 a 01:00 26 de julio: de 14:00 a 00:00

"Tomorrowland une a las personas a través de la música, la creatividad y las experiencias compartidas", afirmó BC Wong, director ejecutivo de KuCoin. "Al incorporar la transmisión en vivo oficial a la aplicación de KuCoin, hacemos que esa experiencia sea accesible para nuestra comunidad mundial, sin importar dónde se encuentre. Este es otro paso importante en nuestra colaboración y un reflejo de cómo la tecnología de confianza puede crear vínculos más sólidos entre las personas y la cultura".

La transmisión en vivo forma parte de la asociación de varios años entre KuCoin y Tomorrowland, que también incluye el estreno del escenario Celestia, el regreso de los KuCoin Guardians y activaciones especiales para celebrar el noveno aniversario de KuCoin el 24 de julio. En conjunto, estas experiencias reflejan la visión compartida de KuCoin y Tomorrowland de unir a las personas a través de la música, la innovación y las conexiones importantes.

Al incorporar la transmisión en vivo oficial de Tomorrowland Belgium 2026 a la aplicación de KuCoin, KuCoin hace que uno de los festivales de música más emblemáticos del mundo sea más accesible para su comunidad a nivel mundial. Ya sea que asistan al festival en persona o lo vean desde cualquier parte del mundo, los fanáticos pueden reunirse para disfrutar de la música, la creatividad y la energía que definen a Tomorrowland.

Acerca de KuCoin

KuCoin, fundada en 2017, es una plataforma de trading de criptomonedas basada en la confianza y la seguridad líder en el mundo que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Esta plataforma, conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading sin inconvenientes. KuCoin proporciona acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia variedad de productos y mantiene su compromiso de construir una infraestructura de activos digitales transparente, que cumpla la normativa y esté centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos construido una sólida base de cumplimiento normativo a nivel mundial, marcada por hitos clave como el registro en AUSTRAC en Australia, una licencia MiCA en Europa y avances normativos en otros mercados.

Más información en www.kucoin.com.

Acerca de Tomorrowland

Tomorrowland, fundada hace 20 años por los hermanos belgas Manu y Michiel Beers, sigue siendo una empresa familiar impulsada por un equipo creativo y entusiasta. Con los años, Tomorrowland se ha convertido en una marca de entretenimiento internacional.

El grupo WEAREONE.world está formado por varias unidades de negocio, entre las que se incluyen festivales y eventos, música, experiencias, esparcimiento, productos y ficción. En la actualidad, más de 350 miembros del equipo crean magia desde la sede central de la empresa en Amberes, Bélgica, así como desde las oficinas locales en Brasil, Francia, Ibiza y Tailandia.

Conocida por unir a las personas a través de la música, la creatividad y la narración de historias, Tomorrowland se ha convertido en una de las marcas de festivales más reconocidas e influyentes del mundo al inspirar a millones de personas a través de experiencias inolvidables y una visión compartida de la conexión humana.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3006157/image1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

FUENTE KuCoin