KuCoin y Tomorrowland presentan el Escenario Celestia para ofrecer una visión compartida de confianza, descubrimiento y transformación a Tomorrowland Bélgica 2026

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una plataforma global líder de criptomonedas basada en la confianza, presentó hoy oficialmente el Escenario Celestia, un nuevo destino inmersivo en Tomorrowland Bélgica 2026. Más que el simple anuncio de un escenario, este lanzamiento marca un nuevo capítulo en la alianza estratégica plurianual entre KuCoin y Tomorrowland, uniendo a dos marcas globales que comparten la creencia de que el futuro se forja con curiosidad, confianza y una conexión humana significativa.

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Como socio oficial exclusivo de Tomorrowland para el intercambio de criptomonedas y los pagos con criptomonedas, la colaboración de KuCoin trasciende por mucho al patrocinio tradicional. En lugar de limitarse a exhibir una marca dentro del festival, ambos socios se propusieron crear una experiencia que reflejara su filosofía común: inspirar a las personas a explorar lo desconocido con confianza, aceptar la transformación y establecer conexiones a través de experiencias compartidas.

Una historia que comienza con la confianza

En Tomorrowland, cada escenario comienza con una historia.

Inspirado en la leyenda de Celestia del universo de Tomorrowland, el nuevo escenario se concibe como un guardián mítico con forma de mariposa celestial: un símbolo atemporal de transformación, crecimiento y nuevos comienzos. Al guiar a los visitantes no con instrucciones, sino a través de la curiosidad y la confianza, Celestia invita a la Gente del mañana a descubrir nuevas perspectivas y a abrazar el futuro juntos.

Esa filosofía refleja fielmente la visión de KuCoin.

En lugar de posicionarse tan solo como una plataforma de activos digitales, KuCoin pretende convertirse en una guía confiable hacia el futuro de las finanzas digitales para lograr que la innovación sea más accesible, intuitiva y humana. Por lo tanto, el Escenario Celestia representa mucho más que un espacio de marca. Se trata de una historia compartida en la que la música, la cultura, la tecnología y la imaginación se fusionan para demostrar que la confianza sienta las bases para la exploración, la innovación y la comunidad.

Diseñado en torno a la elegante forma de una mariposa en vuelo, el escenario combina paisajes orgánicos, estructuras cristalinas y elementos digitales fluidos en un entorno vivo donde la naturaleza y la tecnología coexisten en armonía. En el transcurso del festival, la historia se desarrolla más allá del escenario a través de los Guardianes de KuCoin, cuya presencia encarna la guía, la curiosidad y el descubrimiento en la experiencia de Tomorrowland.

Dos comunidades, una visión compartida

Durante casi dos décadas, Tomorrowland ha unido a millones de personas de todo el mundo a través de la música, la creatividad y las experiencias compartidas.

KuCoin comparte esa misma filosofía de priorizar la comunidad. En la actualidad, la plataforma presta servicio a más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones para construir una infraestructura fiable que permita a personas de todo el mundo participar con confianza en la economía digital en constante evolución.

Tomorrowland y KuCoin creen firmemente que el futuro no se define únicamente por la tecnología, sino también por las comunidades que la adoptan de forma conjunta. Al combinar cultura, innovación y confianza, el Escenario Celestia crea un destino en el que personas de todos los rincones del mundo pueden descubrir, conectar e imaginar lo que es posible alcanzar en conjunto.

"Tomorrowland siempre ha inspirado a la gente a descubrir algo más allá de ellos mismos a través de la música, la creatividad y la imaginación", afirmó BC Wong, director ejecutivo de KuCoin. "Esa filosofía refleja fielmente nuestra propia visión". En KuCoin, creemos que la confianza es lo que permite a las personas enfrentar el futuro con confianza. Celestia es mucho más que un escenario. Es un símbolo compartido de transformación, curiosidad y conexión. Junto con Tomorrowland, esperamos crear una experiencia en la que la innovación parezca accesible, las comunidades se sientan conectadas y cada visitante experimente inspiración para explorar lo que está por venir".

El viaje comienza este verano

Durante Tomorrowland Bélgica 2026, el Escenario Celestia cobrará vida a través de un programa de música electrónica cuidadosamente seleccionado, experiencias artísticas inmersivas y narraciones interactivas inspiradas en la leyenda de Celestia. Los asistentes al festival también podrán interactuar con los Guardianes de KuCoin en todo el recinto para así, conectar con el espíritu de guía y descubrimiento más allá del propio escenario.

En las próximas semanas, se revelarán más detalles, como la lista completa de artistas, experiencias inmersivas en el escenario y actividades exclusivas para la comunidad, mientras Tomorrowland y KuCoin siguen dando vida al mundo de Celestia.

La historia de Celestia apenas comienza. Juntos, Tomorrowland y KuCoin invitan a la generación del mañana a descubrir el próximo capítulo, guiados por la curiosidad, unidos por experiencias compartidas e inspirados por la confianza.

Acerca de KuCoin

KuCoin, fundada en 2017, es una plataforma de trading de criptomonedas basada en la confianza y la seguridad líder en el mundo que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Esta plataforma, conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading sin inconvenientes. KuCoin proporciona acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia variedad de productos y mantiene su compromiso de construir una infraestructura de activos digitales transparente, que cumpla la normativa y esté centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos construido una sólida base de cumplimiento normativo a nivel mundial, marcada por hitos clave como el registro en AUSTRAC en Australia, una licencia MiCA en Europa y avances normativos en otros mercados.

Conozca más detalles en www.kucoin.com.

Acerca de Tomorrowland

Tomorrowland, fundada hace 20 años por los hermanos belgas Manu y Michiel Beers, sigue siendo una empresa familiar impulsada por un equipo creativo y entusiasta. Con los años, Tomorrowland se ha convertido en una marca de entretenimiento internacional.

El grupo WEAREONE.world está formado por varias unidades de negocio, entre las que se incluyen festivales y eventos, música, experiencias, esparcimiento, productos y ficción. En la actualidad, más de 350 miembros del equipo crean magia desde la sede central de la empresa en Amberes, Bélgica, así como desde las oficinas locales en Brasil, Francia, Ibiza y Tailandia.

Conocida por unir a las personas a través de la música, la creatividad y la narración de historias, Tomorrowland se ha convertido en una de las marcas de festivales más reconocidas e influyentes del mundo al inspirar a millones de personas a través de experiencias inolvidables y una visión compartida de la conexión humana.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3004805/image1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

FUENTE KuCoin