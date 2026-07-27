KuCoin felicita a su embajador mundial de marca, Tadej Pogačar, por su histórico quinto título en el Tour de Francia

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una plataforma líder mundial de criptomonedas basada en la confianza, felicita a su embajador mundial de marca, Tadej Pogačar, por ganar el Tour de Francia de 2026, con lo que se ha asegurado su quinto título del Tour de Francia y ha consolidado aún más su lugar entre los mejores ciclistas de la historia del ciclismo profesional.

La última victoria de Pogačar es la culminación de años de extraordinaria disciplina, resiliencia y búsqueda incansable de la excelencia. En cada subida, cada reto y cada momento decisivo de la carrera, ha vuelto a demostrar por qué figura entre los grandes del ciclismo de todos los tiempos. Su trayectoria es un claro recordatorio de que la grandeza nunca se alcanza de la noche a la mañana, sino que se gana a base de constancia, perseverancia y la determinación de seguir avanzando.

El quinto título de Pogačar en el Tour de Francia supone también el primer gran logro derivado de las alianzas de KuCoin, tanto con el UAE Team Emirates–XRG como con el campeón, unidos por la convicción compartida de que la grandeza se conquista con el tiempo. En conjunto, estas colaboraciones ponen de relieve los valores que definen a los campeones: la disciplina, la resiliencia y la búsqueda incansable de la excelencia a largo plazo.

«Enhorabuena a Tadej por su extraordinario quinto título del Tour de Francia», declaró BC Wong, director ejecutivo de KuCoin. «Ganar una vez el Tour de Francia es un logro extraordinario. Haberlo ganado cinco veces es el resultado de años de compromiso inquebrantable, resiliencia y constancia. Esos mismos valores inspiran todo lo que hacemos en KuCoin, mientras seguimos ganándonos la confianza de millones de usuarios a través de la innovación responsable y el compromiso a largo plazo. Estamos orgullosos de celebrar este momento histórico con Tadej, el UAE Team Emirates–XRG y los aficionados al ciclismo de todo el mundo».

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma mundial líder de criptomonedas fundamentada en la confianza y la seguridad, que presta servicio a más de 45 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, la plataforma combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de negociación fluida. KuCoin ofrece acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia gama de productos y mantiene su compromiso de crear una infraestructura de activos digitales transparente, conforme a la normativa y centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos sentado bases sólidas en materia de cumplimiento normativo a nivel mundial, marcadas por hitos clave como el registro en AUSTRAC en Australia, la obtención de una licencia MiCA en Europa y los avances normativos en otros mercados.

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FUENTE KuCoin