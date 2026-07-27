KuCoin chúc mừng Đại sứ thương hiệu toàn cầu Tadej Pogačar giành chức vô địch Tour de France lần thứ năm mang tính lịch sử

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 27 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được xây dựng dựa trên sự tin cậy, chúc mừng Đại sứ thương hiệu toàn cầu của mình, Tadej Pogačar, sau khi giành chiến thắng tại Tour de France 2026, qua đó giành được danh hiệu Tour de France lần thứ năm và tiếp tục củng cố vị thế trong hàng ngũ những tay đua vĩ đại nhất trong lịch sử làng đua xe đạp chuyên nghiệp.

Chiến thắng mới nhất của Pogačar là thành quả kết tinh từ nhiều năm rèn luyện với tính kỷ luật, sự bền bỉ phi thường và không ngừng theo đuổi sự xuất sắc. Trên từng chặng leo dốc, trước mỗi thử thách và trong từng khoảnh khắc mang tính quyết định của cuộc đua, anh một lần nữa chứng minh vì sao mình được xếp vào hàng ngũ những tay đua vĩ đại nhất mọi thời đại. Hành trình của anh là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng sự vĩ đại không bao giờ đạt được chỉ sau một đêm — đó là thành quả của sự kiên định, lòng kiên trì và quyết tâm không ngừng tiến về phía trước.

Chức vô địch Tour de France lần thứ năm của Pogačar cũng đánh dấu cột mốc quan trọng đầu tiên trong mối quan hệ hợp tác của KuCoin với cả UAE Team Emirates–XRG lẫn nhà vô địch này, được gắn kết bởi niềm tin chung rằng sự vĩ đại sẽ đạt được qua thời gian. Những mối quan hệ hợp tác này cùng nhau tôn vinh những giá trị làm nên nhà vô địch — tính kỷ luật, sự bền bỉ và không ngừng theo đuổi sự xuất sắc lâu dài.

"Xin chúc mừng Tadej với chức vô địch Tour de France lần thứ năm thật phi thường", BC Wong, Giám đốc điều hành của KuCoin cho biết. "Giành chiến thắng tại Tour de France một lần đã là một thành tích phi thường. Giành chiến thắng tới năm lần là thành quả của nhiều năm cam kết không lay chuyển, sự bền bỉ và tính kiên định. Chính những giá trị đó truyền cảm hứng cho mọi hoạt động của KuCoin khi chúng tôi tiếp tục giành được niềm tin của hàng triệu người dùng thông qua đổi mới có trách nhiệm và cam kết lâu dài. Chúng tôi tự hào được cùng Tadej, UAE Team Emirates–XRG và người hâm mộ đua xe đạp trên toàn thế giới kỷ niệm khoảnh khắc lịch sử này".

Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được xây dựng trên sự tin cậy và bảo mật, phục vụ hơn 45 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được biết đến với độ tin cậy cao và cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, nền tảng này kết hợp công nghệ tiên tiến, thanh khoản sâu và các cơ chế bảo mật mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. KuCoin cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.500 tài sản số thông qua bộ sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì cam kết xây dựng hạ tầng tài sản số minh bạch, tuân thủ và lấy người dùng làm trung tâm cho tương lai tài chính, được bảo chứng bởi các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 và ISO/IEC 27701:2019. Trong những năm gần đây, KuCoin đã xây dựng một nền tảng tuân thủ toàn cầu vững mạnh, đánh dấu bằng các cột mốc quan trọng bao gồm đăng ký AUSTRAC tại Australia, giấy phép MiCA tại Châu Âu và những tiến triển về mặt pháp lý tại các thị trường khác.

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