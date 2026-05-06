KuCoin pone en marcha el Mes de Concientización sobre el Phishing para reforzar la protección de los usuarios en el marco de las iniciativas globales de concientización en seguridad

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una de las principales plataformas de criptomonedas a nivel mundial basada en la confianza, anunció hoy el lanzamiento de su iniciativa "Mes de Concientización sobre el Phishing", que refuerza su compromiso con la protección de los usuarios con una combinación de educación, tecnología y gestión proactiva del riesgo. Después de un muy buen debut el año pasado, la iniciativa regresa con su segunda edición.

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En los últimos años, KuCoin ha identificado un número cada vez mayor de ataques de phishing dirigidos a usuarios, y los afectados se concentran principalmente en determinadas regiones. Entre esas amenazas, el phishing por SMS (smishing) y el phishing por correo electrónico se han consolidado como los principales vectores de ataque y representan más del 90 % de los incidentes. Estos ataques no solo provocan pérdidas financieras directas, sino que también tienen un impacto duradero en la confianza de los usuarios. En respuesta a esto, KuCoin ha adoptado un enfoque más sistemático en sus iniciativas contra el phishing, con el que refuerza la protección de los usuarios como una prioridad estratégica clave.

En este contexto, el mes de mayo reúne varias conmemoraciones internacionales de concientización sobre ciberseguridad, entre ellas el Día Mundial de la Seguridad de la Información, el Día Mundial de la Contraseña y las iniciativas impulsadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Para aprovechar este período, KuCoin lanza su iniciativa Mes de Concientización sobre el Phishing para reforzar la conciencia de los usuarios y promover prácticas de autoprotección más sólidas en toda su comunidad global.

Guiada por su filosofía de "seguridad como servicio", KuCoin desarrolló un sistema de defensa integral que reúne capacitación para usuarios, mecanismos de incentivos y tecnología de seguridad avanzada:

Detección e interceptación de riesgos en tiempo real

KuCoin implementó un motor de detección de phishing líder en la industria, capaz de identificar y bloquear intentos de inicio de sesión sospechosos y actividades de retiros no autorizadas.

El sistema previene más de 5.000 intentos de acceso de alto riesgo a diario y actúa como primera línea de defensa para las cuentas de los usuarios.

KuCoin implementó un motor de detección de phishing líder en la industria, capaz de identificar y bloquear intentos de inicio de sesión sospechosos y actividades de retiros no autorizadas. El sistema previene más de 5.000 intentos de acceso de alto riesgo a diario y actúa como primera línea de defensa para las cuentas de los usuarios. Alertas de seguridad de extremo a extremo y autenticación multifactor

En todas las acciones clave de los usuarios, incluidos el inicio de sesión, los retiros y la vinculación de API, KuCoin incorpora la autenticación multifactor (MFA, por sus siglas en inglés) y alertas de riesgo en tiempo real para que los usuarios cuenten con toda la información antes de continuar.

En todas las acciones clave de los usuarios, incluidos el inicio de sesión, los retiros y la vinculación de API, KuCoin incorpora la autenticación multifactor (MFA, por sus siglas en inglés) y alertas de riesgo en tiempo real para que los usuarios cuenten con toda la información antes de continuar. Educación continua en seguridad

KuCoin comparte con regularidad contenidos sobre seguridad, casos de phishing y materiales de concientización sobre riesgos a través de su plataforma y su aplicación. Además, un módulo integrado de "Security Score" ayuda a los usuarios a evaluar y mejorar sus prácticas de seguridad de la cuenta de manera progresiva.

"En el panorama actual de amenazas, ya no alcanza con depender únicamente de medidas técnicas de seguridad. Una seguridad eficaz depende de las sólidas capacidades de la plataforma y de una conducta de usuario informada", señaló Edwin Wong, jefe de Gestión de Riesgos en KuCoin. "A través del Mes de la Concientización sobre el Phishing, buscamos que la seguridad se convierta en un hábito cotidiano: algo que los usuarios puedan entender, con lo que puedan interactuar y que puedan poner en práctica activamente, para fortalecer la confianza a largo plazo entre la plataforma y sus usuarios".

Como una parte fundamental de esta iniciativa, KuCoin está lanzando la segunda edición de su campaña del "Mes de Concientización sobre el Phishing" en mayo de 2026, lo que marca su primer esfuerzo a gran escala por integrar la educación en seguridad con dinámicas basadas en incentivos.

A través de un formato interactivo de "Aprende para ganar", se anima a los usuarios a:

Aprender conocimientos esenciales para prevenir el phishing

Completar un cuestionario breve

Habilitar funciones de protección de cuenta adicionales como códigos antiphishing

Los participantes que completen el programa serán elegibles para recibir recompensas exclusivas. Haga clic aquí para unirse a la campaña.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma de criptomonedas líder a nivel mundial basada en la confianza y la seguridad, que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Esta plataforma, conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading sin inconvenientes. KuCoin proporciona acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia variedad de productos y mantiene su compromiso de construir una infraestructura de activos digitales transparente, que cumpla la normativa y esté centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos construido una base sólida de cumplimiento global, marcada por hitos clave que incluyen el registro ante AUSTRAC en Australia, una licencia MiCA en Europa y avances regulatorios en otros mercados.

Más información en www.kucoin.com.

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FUENTE KuCoin