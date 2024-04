La 135.ª Feria de Cantón inaugura una exhibición de productos innovadores de la nueva colección para liderar las tendencias del mercado a nivel mundial

GUANGZHOU, China, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- La 135.ª Feria de Importación y Exportación de China ("Feria de Cantón" o "la Feria") está lista para comenzar este 15 de abril, y realizará una serie de lanzamientos de nuevos productos en los que les presentará, a compradores mundiales y hasta el 5 de mayo, tecnologías innovadoras, de alta calidad y diseños de última generación en varios sectores. Esta iniciativa se propone impulsar las compañías y productos chinos de referencia en campos como el de Electrónica y electrodomésticos, Manufactura, Iluminación y electricidad, y Ferretería en el escenario mundial.

El evento de la nueva colección de la Feria de Cantón resalta diez temas principales en su sitio web oficial https://goo.su/LhdKCHQ, y en las plataformas de redes sociales como Facebook (@Canton Fair).

Entre las piezas más destacadas en Electrónica y electrodomésticos se encuentra el robot limpiacristales T10 de One Click (Beijing) Technology Co., Ltd. Este robot cuenta con tecnología de pulverización cruzada que logra una cobertura de limpieza más amplia por pulverización y una planificación de ruta inteligente con una eficiencia de limpieza de un 99,2 %. Está equipado con un depósito grande de 120 ml para agua, puede limpiar áreas de hasta 60 metros cuadrados con una sola carga —ideal para ventanas grandes—, y cuenta con elementos de seguridad y conveniencia adicionales tales como protección de apagado inteligente, comandos de voz multilingües, y funcionalidades de control remoto a través de una aplicación o control remoto. Se puede obtener más información en https://goo.su/Hnbea.

Shen Zhen Sky Dragon Audio-Video Technology Co., Ltd. presenta su barra de sonido para TV Dolby Atmos, subwoofer para la barra de sonido de TV de 2.1 canales con diseño ultrafino y que ofrece altos y bajos precisos para una experiencia de audio inmersiva al reproducir con exactitud sonidos como truenos y percusión de escenas reales. Es compatible con conexiones múltiples a celulares, computadoras, o televisores mediante métodos que incluyen Bluetooth, entrada auxiliar, y entrada de fibra óptica para satisfacer las distintas necesidades de los usuarios. Para obtener más información, visite https://goo.su/LsApl9Y.

En el sector de la Manufactura destaca la bomba de frecuencia variable inteligente con imán permanente CA de Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co., Ltd., que satisface los estándares de eficiencia para motores IE5 al emplear materiales que cumplen con la Directiva de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas (ROHS, por sus siglas en inglés) para piezas que están en contacto con agua, lo que garantiza el control constante de la presión y la eficiencia energética. Su cubierta insonorizada integrada, junto con sus amortiguadores de goma, garantiza un funcionamiento silencioso y mantienen el ruido en niveles tan bajos como 47dB. Los compradores pueden obtener más información en https://goo.su/6roHH.

Manténgase atento a la gran inauguración de la 135.a Feria de Cantón, donde le espera una amplia variedad de nuevos productos de distintos sectores. Para obtener actualizaciones e información reciente, lo invitamos a que se registre en https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16.

