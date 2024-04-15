第135屆廣交會精選系列創新產品引領國際市場新趨勢

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廣交會

15 4月, 2024, 13:15 CST

廣州2024年4月15日 /美通社/ -- 4月15日至5月5日，第135屆廣交會新品首發系列活動，將隨展會開幕如期舉辦，持續展示電子家電、照明及電氣等10大領域新品。

該活動將通過新品發佈欄目https://goo.su/LhdKCHQ，以及Facebook主頁@Canton Fair發佈。

諸多新品中，一按（北京）科技股份有限公司展出的擦窗機器人T10，採用交叉噴水技術，配備120毫升超大水箱，清潔覆蓋率達到99.2%，使用面積可達60平方米。其智能斷電保護、APP/遙控器控制功能，也讓產品更安全便捷。更多信息，請點擊https://goo.su/Hnbea

深圳市盛天龍視聽科技有限公司展出的2.1寸杜比全景聲回音壁音箱，採用超薄設計，高低音清晰、音效震撼。該產品可通過藍牙、AUX、光纖輸入連接多種設備，滿足不同需求。更多資訊，請點擊https://goo.su/LsApl9Y

新界泵業（浙江）有限公司帶來的CA智能永磁變頻增壓泵，配備符合國際標準的永磁變頻電機和環保材料涉水部件，恆壓控制、高效節能。搭載內置隔音罩、橡膠減震墊，其運行噪音可低至47dB。點擊https://goo.su/6roHH獲悉信息。

第135屆廣交會創新產品蓄勢待發。瞭解最新資訊，請註冊https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16。 

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