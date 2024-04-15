第135屆廣交會精選系列創新產品引領國際市場新趨勢

第134屆廣交會圓滿收官

第134屆廣交會於11月4日在廣州圓滿落幕，線上平台持續常態化運行。「本屆廣交會取得了積極成效，為推動外貿穩規模優結構、促進高水平對外開放、服務構建新發展格局作出了積極貢獻」，廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵表示。...