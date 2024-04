135. Canton Fair präsentiert eine neue Kollektion innovativer Produkte, die den globalen Markttrend anführen

GUANGZHOU, China, 16. April 2024 /PRNewswire/ -- Am 15. April wird die 135. Import- und Exportwarenmesse Chinas („Canton Fair" oder „die Messe") eröffnet, um eine Reihe neuer Produkteinführungen vorzustellen, die den globalen Käufern bis zum 5. Mai innovative Technologien, Highend-Qualität und topaktuelle Designs aus verschiedenen Branchen präsentieren werden. Diese Initiative zielt darauf ab, Chinas Referenzunternehmen und -produkte in Bereichen wie Elektronik und Haushaltsgeräte, Fertigung, Beleuchtung und Elektrik sowie Haushaltswaren und Werkzeuge auf die Weltbühne zu bringen.

Die Veranstaltung zur neuen Kollektion der Canton Fair stellt auf ihrer offiziellen Website https://goo.su/LhdKCHQ sowie auf ihrer Social-Media-Plattform Facebook (@Canton Fair) zehn Hauptthemen vor.

Zu den herausragenden Exponaten im Bereich Elektronik und Haushaltsgeräte gehört der Fensterreinigungsroboter T10 der One Click (Beijing) Technology Co., Ltd. Dieser Roboter verfügt über eine Kreuzsprühtechnologie für eine größere Reinigungsfläche pro Sprühstoß und eine intelligente Bahnenplanung für eine Reinigungseffizienz von bis zu 99,2 %. Er ist mit einem großen 120-ml-Wassertank ausgestattet und kann mit einer einzigen Füllung Flächen von bis zu 60 Quadratmetern reinigen. Damit eignet er sich ideal für große Fenster. Darüber hinaus verfügt er über zusätzliche Sicherheits- und Komfortfunktionen wie einen intelligenten Abschaltschutz, mehrsprachige Sprachansagen und Fernsteuerungsfunktionen über eine App oder eine Fernbedienung. Weitere Informationen sind auf https://goo.su/Hnbea abrufbar.

Shen Zhen Sky Dragon Audio-Video Technology Co., Ltd. stellt seine ultradünne Dolby Atmos TV-Soundbar vor, die 2.1CH TV Sound Bar Subwoofer, die präzise Höhen und Tiefen für ein immersives Audioerlebnis liefert, indem Geräusche wie Donner und Trommeln aus realen Szenen exakt wiedergegeben werden. Um den unterschiedlichen Anforderungen der Benutzer gerecht zu werden, werden mehrere Verbindungsmöglichkeiten zu Mobiltelefonen, Computern oder Fernsehern unterstützt, z. B. über Bluetooth, AUX-Eingang oder Glasfasereingang. Weitere Informationen finden Sie auf https://goo.su/LsApl9Y.

Im Bereich Fertigung glänzt Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co., Ltd. mit der intelligenten permanentmagneterregten frequenzvariablen Druckerhöhungspumpe CA, die die Effizienzstandards für IE5-Motoren erfüllt und ROHS-konforme Materialien für die wasserführenden Teile verwendet, wobei neben einer konstanten Druckregelung auch Energieeffizienz gewährleistet wird. Die eingebaute schalldichte Abdeckung mit Gummidämpfern sorgt für einen leisen Betrieb mit einem Geräuschpegel von nur 47 dB. Weitere Informationen erhalten Interessenten auf https://goo.su/6roHH.

Freuen Sie sich auf die Eröffnung der 135. Canton Fair, auf der eine Vielzahl neuer Produkte aus verschiedenen Branchen zu sehen sein wird. Wir laden Sie ein, sich unter https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 zu registrieren, um die neuesten Aktualisierungen und Informationen zu erhalten.

