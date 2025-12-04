La ciudad de São Paulo recibió el reconocimiento GUINNESS WORLD RECORDS™ por tener el programa municipal de seguridad alimentaria más grande del mundo

SÃO PAULO, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El miércoles (3 de diciembre), la ciudad de São Paulo recibió el reconocimiento GUINNESS WORLD RECORDS™ por tener el programa de seguridad alimentaria municipal más grande del mundo, convirtiéndose así en la primera ciudad del mundo en ser reconocida en esta categoría. Este logro establece el modelo de São Paulo como referencia internacional y reconoce la política pública permanente de la capital del estado de acceso digno y continuo a la alimentación para la población. El récord se estableció después de que una auditoría de Guinness confirmara la distribución de 933,8 toneladas métricas de alimentos en 24 horas. La ciudad de São Paulo distribuye más de 3 millones de comidas a diario.

La capital del estado de São Paulo distribuye más de 3 millones de comidas a diario y gana reconocimiento internacional

El alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes, recibió el certificado Guinness de manos de la adjudicadora de la institución, Camila Borenstain, quien estuvo presente en la ceremonia en Paraisópolis, una comunidad de bajos ingresos en la parte sur de la ciudad. La Organización Mundial de la Salud considera la seguridad alimentaria un derecho humano fundamental.

La red de seguridad alimentaria administrada por la ciudad incluye comidas preparadas, productos frescos y canastas de alimentos básicos. Para verificar el récord de manera oficial, se realizó una movilización histórica en el llamado "Día D de la Seguridad Alimentaria", el 25 de noviembre, que involucró a más de 5.600 centros de votación en toda la ciudad y 1.500 personas en las calles.

Al recibir el certificado de manos del representante oficial de Guinness World Records, el alcalde Ricardo Nunes destacó que este momento ilustra hasta qué punto São Paulo es una ciudad solidaria, hospitalaria y que cuida a su población. "Este logro significa mucho. Solo quien ha pasado hambre sabe de qué hablo; solo quien ha visto a alguien pasar hambre entiende la importancia de un programa alimentario sólido", afirmó.

"Hoy, 3 de diciembre, es un honor evaluar este récord alcanzado por la ciudad de São Paulo: el mayor programa público municipal de seguridad alimentaria", afirmó la adjudicadora de Guinness, Camila Borenstain.

Programas principales

Entre los principales programas considerados en el logro se encuentra el de distribución de comidas en las escuelas, que proporciona hasta cinco comidas diarias a más de un millón de estudiantes del sistema escolar municipal. En el segmento de primera infancia, 325.000 niños de educación inicial reciben leche en casa cada mes.

Para combatir la vulnerabilidad social de forma directa, la ciudad de São Paulo distribuye un total de 421 mil canastas de alimentos básicos por mes a través de los programas Cestas Básicas y Cidade Solidária (Ciudad Solidaria).

La red también incluye el Bom Prato Paulistano (Buena Comida Paulistana), con 7.000 comidas asequibles por día, además de la Rede Cozinha Escola (Red de Cocinas Escolares), que entrega 26.000 comidas por día y ofrece capacitación profesional, y la Rede Cozinha Cidadã (Red de Cocinas Ciudadanas), que entrega 15.000 comidas por día en las afueras de la ciudad.

Estas acciones se complementan con los Armazéns Solidários (almacenes solidarios), que ofrecen descuentos de hasta el 50 % en alimentos básicos para los inscritos en el programa CadÚnico, y el Banco de Alimentos, que dona 55 toneladas de productos al mes a instituciones sociales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837923/Prefeitura_de_S_o_Paulo_recebe_do_Guinness_World_Records_o_t_tulo_de_maior_progr.jpg

FUENTE City of São Paulo