La ville de São Paulo a reçu le GUINNESS WORLD RECORDS™ pour avoir mis en place le plus grand programme municipal de sécurité alimentaire au monde.

SÃO PAULO, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le mercredi 3 décembre, la ville de São Paulo a reçu le GUINNESS WORLD RECORDS™ récompensant le plus grand programme municipal de sécurité alimentaire au monde, ce qui en fait la première ville au monde à être reconnue dans cette catégorie. Cette réussite, qui fait du modèle de São Paulo une référence internationale, est le résultat de la politique publique permanente menée par la capitale de l'État en faveur d'un accès digne et continu à l'alimentation pour la population. Le record a été établi après qu'un audit Guinness a confirmé la distribution de 933,8 tonnes de nourriture en 24 heures. La ville de São Paulo distribue plus de 3 millions de repas par jour.

The São Paulo State capital distributes more than 3 million meals on a daily basis and gains international recognition

Le maire de São Paulo, Ricardo Nunes, a reçu le certificat Guinness des mains de l'arbitre de l'institution, Camila Borenstain, qui a assisté à la cérémonie à Paraisópolis, une communauté à faibles revenus située dans le sud de la ville. L'Organisation mondiale de la santé considère la sécurité alimentaire comme un droit humain fondamental.

Le réseau de sécurité alimentaire géré par la ville assure la distribution de plats préparés, de produits frais et de paniers d'aliments de première nécessité. Pour la vérification officielle du dossier, une mobilisation historique a eu lieu le 25 novembre, lors de la « Journée de la sécurité alimentaire », à laquelle ont participé plus de 5 600 bureaux de vote dans toute la ville et 1 500 personnes dans les rues.

Au moment de recevoir le certificat des mains du représentant officiel du Guinness World Records, le maire Ricardo Nunes a souligné que cette reconnaissance illustre à quel point São Paulo est une ville de solidarité, d'hospitalité et d'attention à l'égard de sa population. « Cette réussite représente beaucoup. Seuls ceux qui ont connu la faim savent de quoi je parle. Seuls ceux qui ont vu quelqu'un souffrir de la faim peuvent mesurer l'importance d'un programme alimentaire solide », a-t-il déclaré.

« Aujourd'hui, 3 décembre, c'est un honneur d'évaluer le chemin parcouru par la ville de São Paulo : le plus grand programme municipal de sécurité alimentaire », a déclaré Camila Borenstain, membre du jury Guinness.

Principaux programmes

Parmi les principaux programmes pris en compte, la distribution des cinq repas par jour servis à plus d'un million d'élèves du système scolaire municipal a particulièrement attiré l'attention. Dans le segment de la petite enfance, 325 000 enfants reçoivent chaque mois du lait à la maison dans le cadre de l'éducation préscolaire.

Pour lutter directement contre la vulnérabilité sociale, la ville de São Paulo distribue au total 421 000 paniers d'aliments de première nécessité par mois dans le cadre des programmes Cestas Básicas (paniers d'aliments de base) et Cidade Solidária (ville solidaire).

Le réseau comprend également Bom Prato Paulistano (bonne nourriture de São Paulo), avec 7 000 repas abordables par jour, ainsi que Rede Cozinha Escola (réseau de cuisines scolaires) qui livre 26 000 repas par jour et offre une formation professionnelle, et Rede Cozinha Cidadã (réseau de cuisines citoyennes) qui livre 15 000 repas par jour dans la périphérie de la ville.

Ces actions sont complétées par les Armazéns Solidários (entrepôts solidaires), qui offrent des réductions allant jusqu'à 50 % sur les produits alimentaires de première nécessité aux personnes inscrites au programme CadÚnico, et le Banco de Alimentos (banque alimentaire), qui fait don de 55 tonnes de produits par mois aux institutions sociales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2837922/Prefeitura_de_S_o_Paulo_recebe_do_Guinness_World_Records_o_t_tulo_de_maior_progr.jpg