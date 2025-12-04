La ciudad de São Paulo cuenta con el programa municipal de seguridad alimentaria más grande del mundo

- La ciudad de São Paulo recibió el reconocimiento GUINNESS WORLD RECORDS™ por tener el programa municipal de seguridad alimentaria más grande del mundo

SÃO PAULO, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El miércoles 3 de diciembre, la ciudad de São Paulo recibió el reconocimiento GUINNESS WORLD RECORDS™ por contar con el programa municipal de seguridad alimentaria más grande del mundo, convirtiéndose en la primera ciudad del mundo en ser reconocida en esta categoría. Este logro, que establece el modelo paulista como referente internacional, reconoce la política pública permanente de la capital del estado de acceso digno y continuo a la alimentación para la población. El récord se estableció después de que una auditoría de Guinness confirmara la distribución de 933,8 toneladas métricas de alimentos en 24 horas. La ciudad de São Paulo distribuye más de 3 millones de comidas diariamente.

El alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes, recibió el certificado Guinness de manos de la jueza de la institución, Camila Borenstain, quien asistió a la ceremonia en Paraisópolis, una comunidad de bajos recursos en la zona sur de la ciudad. La seguridad alimentaria es considerada un derecho humano fundamental por la Organización Mundial de la Salud.

La red de seguridad alimentaria gestionada por la Ciudad incluye comidas preparadas, productos frescos y canastas de alimentos básicos. Para verificar oficialmente el historial, se llevó a cabo una movilización histórica el 25 de noviembre, conocido como el "Día D de la Seguridad Alimentaria", en la que participaron más de 5.600 centros de votación en toda la ciudad y 1.500 personas en las calles.

Al recibir el certificado de manos del representante oficial de Guinness World Records, el alcalde Ricardo Nunes destacó que este momento ilustra hasta qué punto São Paulo es una ciudad solidaria, hospitalaria y solidaria con su población. "Este logro significa mucho. Solo quienes han pasado hambre saben de qué hablo; solo quienes han visto a alguien pasar hambre comprenden la importancia de un programa alimentario sólido", afirmó.

"Hoy, 3 de diciembre, es un honor evaluar este récord alcanzado por la ciudad de São Paulo: el mayor programa público municipal de seguridad alimentaria", explicó la adjudicadora de Guinness, Camila Borenstain.

Programas principales

Entre los principales programas considerados para este logro se encuentra el de distribución de comidas escolares, que proporciona hasta cinco comidas diarias a más de un millón de estudiantes del sistema escolar municipal. En el segmento de educación infantil, 325.000 niños de educación infantil reciben leche en casa cada mes.

Para combatir directamente la vulnerabilidad social, el Ayuntamiento de São Paulo distribuye un total de 421.000 cestas de alimentos básicos por mes a través de los programas Cestas Básicas y Cidade Solidária.

La red también incluye el Bom Prato Paulistano (Buena Comida Paulistana), con 7.000 comidas asequibles por día, además de la Rede Cozinha Escola (Red de Cocinas Escolares), que entrega 26.000 comidas por día y ofrece capacitación profesional, y la Rede Cozinha Cidadã (Red de Cocinas Ciudadanas), que entrega 15.000 comidas por día en las afueras de la ciudad.

Estas acciones se complementan con los Almacenes Solidarios, que ofrecen descuentos de hasta el 50% en alimentos esenciales para los inscritos en el programa CadÚnico, y el Banco de Alimentos, que dona 55 toneladas de productos al mes a instituciones sociales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837922/Prefeitura_de_S_o_Paulo_recebe_do_Guinness_World_Records_o_t_tulo_de_maior_progr.jpg