La Consumer Technology Association premia las innovaciones de Samsung basadas en AI

Los premios, que incluyen cuatro ganadores a lo "Mejor de la Innovación", reconocen el ingenio de Samsung en los ámbitos de la inteligencia artificial, diseño y experiencia de usuario

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics, líder mundial en tecnología, ha anunciado que sus productos y servicios más recientes han recibido el reconocimiento de los prestigiosos CES® 2025 Innovation Awards, entre los cuales se incluyen cuatro ganadores del premio a la "Mejor Innovación" otorgado por la Consumer Technology Association (CTA)®. Este reconocimiento llega dos meses antes de CES® 2025, el evento tecnológico más importante a nivel global, y destaca el compromiso constante de Samsung con la superación de los límites de la tecnología de consumo. Con avances pioneros en inteligencia artificial (AI), diseño sostenible y experiencias de usuario inclusivas, Samsung establece las referencias en el sector tecnológico.

Los CES Innovation Awards son un certamen anual que premia el diseño y la ingeniería excepcionales en tecnología de consumo, reconociendo las innovaciones más sobresalientes en diversas categorías y distinguiendo las mejores valoradas en cada área. Para Samsung, estos premios también destacan la visión integral de la empresa en cuanto a conectividad, personalización y comodidad habilitadas por AI a través de su ecosistema de potentes dispositivos inteligentes, que incluyen smartphones, tablets, electrodomésticos, televisores, wearables, software, servicios y más. Además, las soluciones de semiconductores de Samsung abren nuevas posibilidades para el futuro.

Samsung Visual Display Business recibió 16 premios a la innovación, incluidos tres galardones como lo "Mejor de la Innovación". Entre los reconocimientos se encuentran varios premios para sus pantallas, destacando el modelo más reciente de su televisor insignia OLED. Además, la compañía fue reconocida por sus funciones avanzadas de inteligencia artificial, diseñadas para facilitar el día a día, hacerlo más dinámico y conectado. Por otro lado, la división Digital Appliances (DA) Business también obtuvo múltiples premios por sus productos innovadores, los cuales mejoran la experiencia del hogar y ofrecen soluciones que elevan la comodidad integral de los usuarios.

Los asistentes a CES® 2025, que se celebrará en Las Vegas del 7 al 10 de enero, podrán ver la línea completa de productos inteligentes de Samsung impulsados por la AI, los cuales fueron reinventados para dar forma a un mundo más sostenible y accesible, al combinar lo mejor de la tecnología y el estilo de vida.

Galaxy Buds3 Pro se lleva el premio a la Mejor Innovación en auriculares y audio personal

Los Galaxy Buds3 Pro recibieron el premio a la mejor innovación en audífonos y audio personal, gracias a su sonido de primera calidad, control de ruido adaptativo y diseño elegante. La serie Galaxy Buds3 se creó para ofrecer experiencias de audio excepcionales mediante un enfoque computacional avanzado, manteniendo un ajuste cómodo. Además, integra Galaxy AI, que permite a los usuarios escuchar conferencias o ponencias traducidas directamente en sus Galaxy Buds, lo que elimina barreras lingüísticas y de comunicación sin depender de una pantalla.

Galaxy AI for Imaging (Galaxy AI para generación de imágenes) – Samsung lleva la inteligencia artificial a un nuevo nivel al integrarla en sus tecnologías conectadas, comenzando con Galaxy AI en dispositivos móviles para ofrecer herramientas innovadoras y útiles a los usuarios. Un ejemplo destacado es ProVisual Engine, un avanzado conjunto de herramientas impulsadas por AI que redefine la captura y edición de contenido. Este sistema permite perfeccionar fotografías de manera instantánea y sin complicaciones mediante recomendaciones automáticas como Edit Suggestion o Generative Edit. Estas funciones reflejan el compromiso de Samsung con la creación de experiencias inclusivas y relevantes para las personas

Galaxy Z Fold6 for Gaming & eSports (Galaxy Z Fold6 para juegos y eSports) – El Galaxy Z Fold6, el dispositivo plegable más delgado, ligero y duradero de la serie Galaxy Z, combina portabilidad con un rendimiento sobresaliente gracias al procesador móvil Snapdragon más avanzado y un sistema de refrigeración optimizado. También incluye funciones innovadoras impulsadas por Galaxy AI, diseñadas para mejorar la comunicación y la creatividad, maximizando los beneficios de su amplia pantalla y ofreciendo una experiencia de productividad superior.

Galaxy Tab S10 Series for Computer Hardware & Components (Serie Galaxy Tab S10 para hardware y componentes informáticos) – La serie Galaxy Tab S10 de Samsung es la primera línea de tablets diseñada específicamente para AI. El hardware premium incluye pantallas Dynamic AMOLED 2X de 14,6 y 12,4 pulgadas, ideales para utilizar el S Pen incluido en ambos modelos. Las mejoras de rendimiento en la Galaxy Tab S10 Ultra incluyen un aumento del 18% en la CPU, 28% en la GPU y 14% en la NPU, en comparación con la Galaxy Tab S9 Ultra. Estas mejoras permiten un procesamiento más rápido y ágil de funciones de AI. Además, se puede acceder fácilmente a estas funciones mediante indicaciones escritas a través de la nueva tecla Galaxy AI Key1 de los teclados Book Cover2, la cual es personalizable para abrir el asistente de AI preferido por el usuario.

Galaxy Watch7 for Fashion Tech (Galaxy Watch7 para la tecnología en la moda) – El Galaxy Watch7 está diseñado para promover el bienestar diario mediante entrenamientos personalizados y funciones de control preventivo de la salud. Además, permite a los usuarios expresar su estilo gracias a una amplia variedad de elegantes correas y múltiples opciones de esferas, combinando tecnología avanzada con diseño y moda.

10.7Gbps LPDDR5X DRAM for Mobile Devices, Accessories & Apps (DRAM LPDDR5X a 10,7 Gbps para dispositivos móviles, accesorios y aplicaciones) – Samsung ha desarrollado la primera DRAM LPDDR5X de clase 12nm del sector, que ofrece la mayor velocidad del mercado de hasta 10,7 gigabits por segundo (Gbps). Con su alto rendimiento y el tamaño de chip más pequeño del sector, esta memoria está optimizada para aplicaciones de AI en dispositivos de próxima generación.

Exynos W1000 for Fashion Tech (Exynos W1000 para la tecnología en la moda) – Diseñado para smartwatches y dispositivos portátiles, el procesador Exynos W1000 ejecuta aplicaciones exigentes con fluidez y ofrece gráficos 3D de gran viveza gracias a su GPU exclusiva. Mejora la experiencia del usuario con tiempos de carga más rápidos para las aplicaciones y una pantalla siempre encendida que optimiza el consumo de batería.

All Lenses on Prism (ALoP) for Imaging (ALoP para generación de imágenes) – All Lenses on Prism (ALoP) de Samsung es una solución de próxima generación para cámaras telefoto que coloca las lentes directamente sobre el prisma, mejorando la luminosidad y reduciendo el ruido. Este innovador diseño también minimiza el abultamiento de la cámara, lo que permite un diseño más elegante y estético.

1 Función de tecla AI disponible en los modelos de series Galaxy Tab S10 y Tab S9 con One UI 7.0 o posterior (se vende por separado).

2 Teclado sólo compatible con los modelos de series Galaxy Tab S10, Tab S9, Tab S9 FE con One UI 6.1.1. o posterior.

