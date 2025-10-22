Samsung, reconocida por Merco como la empresa con mejor reputación corporativa en Electrodomésticos y Equipamiento en México

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La reputación corporativa es formada por la percepción de diversos públicos, como clientes, colaboradores, inversionistas, medios y más; por lo que no basta con ofrecer productos de calidad o innovar en tecnología, también se nutre de la confianza, la ética, la responsabilidad social y más.

Mauricio Aymes, Director of Digital Appliances - Samsung Mexico

En este contexto, el ranking Merco se ha consolidado como un estándar que mide la reputación empresarial con rigor e independencia, y posicionarnos como líderes en el sector "Electrodomésticos y Equipamiento" es una muestra de nuestra misión de crear soluciones que marquen la diferencia en la vida de millones de personas, siempre con una aproximación responsable y ética.

A la vanguardia de la innovación

El tiempo que he estado en Samsung me ha permitido observar que somos una marca que define tendencias. Hace unos años grandes refrigeradores, como los modelos Side by Side o French Door, eran raros en el mercado mexicano; pero desde que decidimos apostar por ellos hemos visto un gran aumento en la aceptación y adquisición de estos equipos.

Lo mismo sucedió con la línea Bespoke, con la que cambiamos la idea de "línea blanca" por diseños, colores y acabados modernos y refinados. Actualmente, el mercado ha seguido esta tendencia y ya contamos con electrodomésticos que van más allá del color blanco que por tantos años los caracterizaron.

Ahora estamos listos para brindar experiencias personalizadas y adaptadas a las rutinas de las personas. Esa es nuestra propuesta con Bespoke AI, electrodomésticos que simplifican tu vida en casa, para tener el control de todo el hogar (pantallas, refrigeradores, aspiradores, estufas, lavadoras, cámaras, timbres, enchufes, etc.) en la aplicación SmartThings. En todo momento con la protección de los datos personales que brinda Samsung Knox Vault y Knox Matrix.

La experiencia conectada se complementa con electrodomésticos que entienden rutinas y a las personas: lavadoras con sensores que miden el nivel de suciedad, aspiradoras que detectan automáticamente el tipo de superficie o aires acondicionados capaces de reconocer si un espacio está vacío y ajustar la temperatura.

Nuestro camino en Samsung significa seguir a la vanguardia de estos avances y seguiremos impulsándolos como lo hemos hecho en los últimos años.

Compromiso que perdura

Otro aspecto central para construir una reputación corporativa es la confianza, la cual hacemos en Samsung a través de la solidez de nuestros productos, un servicio al cliente que acompaña de principio a fin y una presencia significativa en México, donde nuestras fábricas generan empleo, desarrollo y cercanía con las comunidades.

Nuestros electrodomésticos que cuentan con los motores Digital Inverter tienen hasta 20 años de garantía.

Además, para prolongar el buen funcionamiento de nuestros electrodomésticos, acabamos de lanzar el programa Samsung Select AI, que brinda mantenimiento por hasta cinco años. Además, si se que quiere cambiar de equipo después de 36 meses de uso, se puede realizar con un 30% de descuento de lo que se haya pagado por el equipo original.

Esta iniciativa se complementa con nuestro programa EcoRenueva, con el que nuestros clientes que adquieran un nuevo electrodoméstico pueden ahorrar al reciclar su equipo anterior. Sin importar las marcas o condiciones, todo para realizar un reciclaje correcto y ayudar al medio ambiente además de ahorrar dinero.

La confianza en Samsung también se refuerza con que tenemos electrodomésticos hechos en México. Nuestra planta de Querétaro produce múltiples equipos, entre los que están: refrigeradores Family Hub, Bespoke, Top Mount Freezer, así como las lavadoras y secadoras Bespoke, Laundry Hub con AI y las lavadoras de carga superior. Así, la fábrica produce más de 4 millones de unidades al año, de las cuales el 20% cubre la demanda de México y el resto se exporta a Norteamérica y Latinoamérica.

Tecnología con propósito

Pero el liderazgo y la confianza no tendrían sentido sin un compromiso genuino con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Volviendo a nuestra planta de Querétaro, todos los materiales de desecho de la producción son reutilizados a través de un área especializada que se encarga de recolectar, clasificar y enviar los residuos a diversos proveedores para su reciclaje.

En cuanto a los productos, además del ya mencionado programa EcoRenueva que nos ayuda a reducir los desechos electrónicos, nuestros nuevos electrodomésticos utilizan IA para minimizar inteligentemente el consumo de energía, con un ahorro extra del 10%.

Finalmente, también queremos generar un impacto positivo y duradero en la sociedad. A través de programas como Solve for Tomorrow, impulsamos a jóvenes a desarrollar proyectos innovadores que respondan a los grandes desafíos de sus comunidades; mientras que con Samsung Innovation Campus, brindamos herramientas tecnológicas y formación en competencias digitales para acercar oportunidades a nuevas generaciones.

Todo esto refleja que en Samsung entendemos la reputación corporativa como un compromiso integral, al liderar con innovación, construir confianza con hechos tangibles y avanzar con responsabilidad hacia un futuro más sostenible. En definitiva, nuestra visión de futuro es clara: ser una compañía que inspira, que impulsa oportunidades y que contribuye a mejorar la vida de las comunidades y del planeta a través de nuestra tecnología.

