Samsung es la marca preferida de los consumidores mexicanos, según TIME y Statista

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Samsung fue reconocida como la marca preferida de los consumidores mexicanos en la segunda edición del ranking World's Best Brands, publicado por la revista TIME en colaboración con Statista el pasado 8 de octubre. En esta ocasión, la compañía se posicionó en el primer lugar dentro de seis categorías: audífonos, hogar inteligente, refrigeradores, smartphones, televisiones y wearables.

Esta lista busca ofrecer una mirada directa a cómo los consumidores perciben e interactúan con las marcas, ayudándolos a tomar decisiones de compra más informadas y a descubrir la variedad de opciones disponibles en cada categoría.

Para su elaboración, Statista llevó a cabo una encuesta independiente a 90 mil consumidores de Estados Unidos, México, Alemania y Reino Unido, quienes evaluaron hasta 72 categorías de productos y servicios. Cada marca fue analizada con base en cinco dimensiones clave: notoriedad, impacto social, simpatía, uso y lealtad.

"Ser considerados por los consumidores mexicanos como una de las mejores marcas nos llena de orgullo. Es un resultado que refleja la confianza que las personas depositan en Samsung y nos motiva a seguir ofreciendo tecnología significativa, productos de la más alta calidad y experiencias que realmente mejoren la vida diaria", afirma René Castillo, Vicepresidente de la división de Mobile en Samsung México.

La influencia de Samsung en México

Desde su llegada al país en 1995, Samsung se ha posicionado como una de las marcas preferidas por los consumidores mexicanos. Durante este tiempo, ha mantenido un crecimiento sostenido, con múltiples productos que han encabezado las listas de participación de mercado y preferencia en sus respectivas industrias.

Esta preferencia se debe, en gran medida, a la calidad y durabilidad de sus productos, respaldadas por una constante inversión en innovación y diseño. Además, la marca ha destacado por ofrecer una atención al cliente cercana, con una red de soporte que brinda confianza en cada etapa de la experiencia del usuario.

Otro factor clave ha sido la amplitud de su portafolio, que abarca desde dispositivos móviles y wearables hasta electrodomésticos, televisiones y soluciones para el hogar inteligente. Una diversidad que permite a Samsung responder a las necesidades de distintos estilos de vida y que acompaña a las personas en cada momento del día.

"Las personas viven la tecnología de una manera distinta. Por eso en Samsung nuestro compromiso es ofrecer una solución para cada usuario, sin importar su estilo de vida o necesidades. Nos inspira acompañar a los consumidores mexicanos en su día con productos que combinan innovación, diseño y confianza", comparte Alejandro Jaritz, Vicepresidente Senior de Consumer Electronics en Samsung México.

Las categorías en las que Samsung obtuvo el primer lugar destacan su liderazgo integral en distintas áreas tecnológicas y de estilo de vida. A continuación, se detalla el desempeño de la marca en cada una de ellas:

Audífonos

El portafolio de Samsung en audífonos es amplio y diverso, desde modelos alámbricos que cuentan con el respaldo de AKG y Harman, hasta los últimos Galaxy Buds3 Pro, con un nuevo diseño, altavoces bidireccionales mejorados e incluso funciones inteligentes de audio y comunicación posibilitadas por Galaxy AI.

Hogar inteligente

Actualmente Samsung cuenta con múltiples equipos que integran conectividad inteligente, entre los que se encuentran pantallas, monitores, barras de sonido, refrigeradores, lavadoras, lavasecadoras, aspiradoras, aires acondicionados y más.

Cada uno de estos productos se puede controlar desde la aplicación SmartThings, en la que también se pueden sincronizar dispositivos inteligentes de otras marcas que sean compatibles con los estándares Matter o Home Connectivity Alliance (HCA).

Refrigeradores

La oferta de Samsung en refrigeradores también se caracteriza por su diversidad de modelos que incluyen: Top Mount, Botton Mount, Side-by-Side, French Door y más. La marca fue pionera en el país al presentar productos innovadores como Family Hub, modelos con pantallas integradas; la línea Bespoke, de refrigeradores personalizables; y Bespoke AI, modelos con funciones inteligentes.

Buena parte de los refrigeradores que se comercializan en el país se fabrican en la planta de Querétaro, donde se producen más de 4 millones de electrodomésticos al año.

Smartphones

Samsung es una de las marcas preferidas por los mexicanos gracias a su amplio portafolio que atiende a todas las necesidades: la serie S y Z para quienes buscan la mejor experiencia y lo último en tecnología; la serie A, que responde a un público más juvenil con un enfoque en el sistema de cámaras y pantalla; y la serie M, que se destaca por su gran precio, batería y durabilidad.

Televisiones

La marca ha sido pionera en México al introducir lo último en tecnología de pantallas, lo que incluye modelos QLED libres de cadmio, un metal pesado y tóxico tradicionalmente utilizado por diversas marcas de televisiones para intensificar el brillo y el color. Actualmente, los últimos modelos de la marca cuentan con Samsung Vision AI, un conjunto de soluciones inteligentes que enriquecen la vida cotidiana.

A nivel global Samsung ha logrado por 19 años consecutivos ser líder mundial del mercado de televisiones. En el caso de México, la marca cuenta con una fábrica en Tijuana, donde se producen la mayor parte de las pantallas que se comercializan en el país.

Wearables

Desde Galaxy Watch Ultra hasta la serie Galaxy Fit, Samsung cuenta con un wearable para cada perfil de usuario. Los últimos dispositivos cuentan con funciones avanzadas de bienestar, entre las que están: monitoreo de antioxidantes, seguimiento del sueño, entrenador de carrera y más. De igual forma, el año pasado fue pionera al lanzar en México el Galaxy Ring, un anillo inteligente.

