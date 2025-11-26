ZPMC completa la entrega de equipos de manipulación portuaria al puerto de Sokhna, Egipto

SHANGHÁI, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 25 de noviembre, Shanghái Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) completó la entrega de 24 unidades de equipos portuarios a la terminal RSCT del puerto de Sokhna en Egipto. El equipo respalda el desarrollo de la primera terminal totalmente automatizada del país y representa un hito importante en la cooperación en infraestructura portuaria entre China y Egipto.

El envío comprende seis grúas de muelle y 18 grúas pórtico sobre neumáticos de caucho (RTG, por sus siglas en inglés) totalmente automatizadas, que ofrecen características de automatización avanzadas y de alto rendimiento. Las grúas de muelle están equipadas con tecnologías antivuelco y antitorsión para garantizar un funcionamiento estable del esparcidor en diversas condiciones. También incorporan un sistema de posicionamiento de camiones portacontenedores y un sistema de perfilado de buques, lo que mejora significativamente la precisión de la alineación de los camiones y la seguridad operativa general. Los RTG vienen con un sistema de monitoreo de esparcidor y un sistema de detección de objetos. Integradas con una plataforma de automatización avanzada, estas máquinas mejoran en gran medida el rendimiento automatizado y la confiabilidad operativa. Además, los RTG emplean una solución de energía híbrida que combina rieles conductores con baterías de litio, lo que permite un funcionamiento responsable con el medio ambiente y sin emisiones.

El proyecto RSCT, liderado por Hutchison Ports, es la primera terminal de Egipto en implementar tecnología totalmente automatizada. La terminal cuenta con un muelle de 2.600 metros de largo y abarca 1,6 millones de metros cuadrados. Una vez terminado, se convertirá en la terminal de contenedores más grande de Egipto, con una capacidad de manejo anual diseñada de 3,5 millones de unidades equivalentes a veinte pies (teu) y la capacidad de acomodar buques ultra grandes de hasta 400 metros de largo. Como centro estratégico que conecta el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, el puerto de Sokhna utilizará el equipo recién entregado para impulsar los flujos comerciales entre Asia, África y Europa, lo que reforzará aún más el papel de Egipto en las redes mundiales de transporte marítimo. Se espera que el proyecto genere más de 2.000 empleos directos e indirectos y atraiga inversiones internacionales adicionales al mejorar la eficiencia portuaria.

FUENTE ZPMC