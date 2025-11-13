Alianza de la industria de maquinaria portuaria inteligente de China (isla de Changxing) establecida oficialmente

SHANGHÁI, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 8 de noviembre, se celebró la Conferencia de Proveedores de ZPMC 2025 y la Ceremonia de Inauguración de la Smart Port Machinery Industry Alliance en la isla de Changxing en Shanghái. Con el tema "Connecting for Innovation, Uniting for Shared Success", el evento también marcó el lanzamiento formal de la Alianza, con sus primeras 39 empresas miembros fundadoras recibiendo reconocimiento oficial. ZPMC asumirá el cargo de Presidente de la Alianza, mientras que Shanghai Changxing Enterprise Group se desempeñará como Secretario General. Las dos organizaciones trabajarán en estrecha colaboración para acelerar el crecimiento del sector de maquinaria portuaria inteligente a través de la agrupación industrial.

Durante la conferencia, la Alianza publicó una declaración conjunta que describe cuatro áreas clave de enfoque: crear un entorno industrial abierto y colaborativo que impulse el éxito mutuo, establecer mecanismos para el desarrollo compartido y la integración de recursos, impulsar la evolución inteligente de la maquinaria portuaria y construir un ecosistema bajo en carbono y ambientalmente responsable. La declaración invita a todas las partes interesadas de la cadena de valor a contribuir a la transición de la industria hacia un desarrollo avanzado, inteligente, sostenible e integrado, y a combinar su experiencia y recursos para apoyar la innovación continua y la excelencia operativa en el sector portuario mundial.

La isla de Changxing está desarrollando una base de construcción naval moderna de clase mundial, conocida por su capacidad para producir las "tres joyas de la corona" de la construcción naval: portaaviones, grandes cruceros y transportistas de GNL, al tiempo que establece la marca "Made in Changxing" para los principales proyectos industriales y de defensa nacional. La región desempeña un papel de liderazgo en la ambición de Shanghai de crear un clúster de fabricación avanzada de clase mundial dedicado a la construcción naval y los equipos de ingeniería marina. La Alianza de Maquinaria Portuaria Inteligente servirá como plataforma de comunicación y colaboración, apoyando el ecosistema industrial de la isla y mejorando la resiliencia de sus cadenas de suministro y valor. Se espera que esta iniciativa fortalezca las bases para el crecimiento a largo plazo en los sectores de la construcción naval y la ingeniería marina.

Como líder mundial en fabricación de equipos portuarios y pesados, ZPMC aplicará su amplia experiencia en investigación, ingeniería, producción y servicios de ciclo de vida para soluciones de puertos inteligentes. La compañía liderará la Alianza en la coordinación de recursos a lo largo de la cadena de suministro, trabajando con institutos de investigación y universidades líderes para fortalecer la colaboración estratégica y la innovación tecnológica. Estos esfuerzos tienen como objetivo lograr objetivos compartidos, innovación colectiva y crecimiento coordinado, lo que en última instancia da forma a un ecosistema integrado que conecta la investigación, la fabricación, los servicios y la innovación, y contribuye al desarrollo sostenible de las industrias mundiales de ingeniería portuaria y marina.

FUENTE ZPMC