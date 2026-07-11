La edición veintiséis de la CIFIT promueve la feria de septiembre con las giras de presentación de Hong Kong y Macao

Los eventos promocionales mostraron la feria de inversiones de septiembre en Xiamen y su creciente participación internacional

HONG KONG y MACAO, 11 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La 26.ª Feria Internacional de Inversión y Comercio de China (CIFIT, por sus siglas en inglés) celebró giras promocionales en Hong Kong y Macao del 8 al 9 de julio, antes de la feria de inversión en Xiamen este septiembre.

La gira promocional de dos días atrajo a altos funcionarios gubernamentales, líderes empresariales, instituciones financieras y representantes de cámaras de comercio y medios extranjeros con sede en las dos regiones administrativas especiales. Los eventos invitaron a las comunidades empresariales de Hong Kong y Macao a participar en la feria de septiembre, a la vez que destacaron el compromiso continuo de China con la apertura de alto nivel y la facilitación de la inversión bidireccional.

La 26.ª CIFIT está programada del 8 al 11 de septiembre en Xiamen y contará con un área de exposición récord de 200.000 metros cuadrados, la más grande en la historia del evento. Como plataforma emblemática en el marco de la iniciativa "Invertir en China", la feria de este año ha atraído una amplia participación internacional. Casi 50 países y regiones, entre ellos Alemania, Italia, Brasil, Portugal, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur, expondrán en el evento.

La agenda del foro incluye destacadas instituciones globales. Las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones (AMOPI) y el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) tienen programado participar. La UNCTAD acogerá la segunda Conferencia sobre Inversiones Futuras bajo el tema "Inversión mundial para un mundo cambiante", que reunirá a fondos soberanos y asociaciones de inversión y financiación para facilitar la cooperación en industrias emergentes estratégicas y sectores orientados al futuro. La ONUDI, por su parte, celebrará su foro específico durante la CIFIT.

La feria también contará con una sesión dedicada a Taiwán, Hong Kong y Macao. El gobierno de la RAE de Hong Kong organizará eventos de promoción de inversiones que resaltarán el papel de la ciudad como un "súper conector" para la inversión bidireccional, mientras que el Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong establecerá un Pabellón de Hong Kong y organizará una serie de actividades de emparejamiento de innovación tecnológica Fujian-Hong Kong. El Instituto de Promoción de Comercio e Inversiones de Macao albergará un Pabellón de Macao de 180 metros cuadrados, y el ChongWa (Macao) Financial Asset Exchange Co., Ltd. (MOX) debutará como expositor.

Con la reunión de septiembre en Xiamen cada vez más cerca, los inversionistas globales y las delegaciones empresariales se están preparando para utilizar la CIFIT como una plataforma principal para crear asociaciones de inversión bidireccionales y explorar oportunidades en el gran mercado interno de China.

FUENTE China International Fair for Investment & Trade (CIFIT)