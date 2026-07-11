De 26e CIFIT promoot de septemberbeurs tijdens roadshows in Hongkong en Macau

Promotie-evenementen zetten de investeringsbeurs in Xiamen en de toenemende internationale deelname in de kijker

HONGKONG en MACAU, 11 juli 2026 /PRNewswire/ -- De 26e China International Fair for Investment & Trade (CIFIT) organiseerde op 8 en 9 juli promotionele roadshows in Hongkong en Macau, in aanloop naar de investeringsbeurs die in september in Xiamen plaatsvindt.

De tweedaagse roadshow trok hoge overheidsfunctionarissen, bedrijfsleiders, vertegenwoordigers van financiële instellingen en afgevaardigden van buitenlandse kamers van koophandel en mediavertegenwoordigers uit de twee speciale administratieve regio's aan. Met de evenementen werden de zakenkringen in Hongkong en Macau uitgenodigd om deel te nemen aan de beurs in september. Tegelijkertijd werd China's voortdurende inzet voor verdere openstelling op hoog niveau en de bevordering van tweerichtingsinvesteringen benadrukt.

De 26e CIFIT vindt plaats van 8 tot en met 11 september in Xiamen en zal een recordoppervlakte van 200.000 vierkante meter beslaan, de grootste in de geschiedenis van het evenement. Als toonaangevend platform binnen het initiatief 'Invest in China' trekt de beurs dit jaar een brede internationale deelname. Bijna 50 landen en regio's, waaronder Duitsland, Italië, Brazilië, Portugal, de Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Korea, zullen aan het evenement deelnemen met een eigen stand.

Ook op het forumprogramma staan vooraanstaande internationale organisaties. De Conferentie van de Verenigde Naties inzake Handel en Ontwikkeling (UNCTAD), de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO), de Wereldhandelsorganisatie (WTO), de World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA) en de New Development Bank (NDB) zullen allemaal aan het evenement deelnemen. De UNCTAD organiseert de tweede Future Investment Conference onder het thema 'Global Investment for a Changing World'. De conferentie brengt staatsinvesteringsfondsen en verenigingen van investerings- en financieringsinstellingen samen om de samenwerking op het gebied van strategische opkomende industrieën en toekomstgerichte sectoren te bevorderen. De UNIDO organiseert op haar beurt tijdens de CIFIT een eigen forum.

De beurs omvat ook een speciale sessie gewijd aan Taiwan, Hongkong en Macau. De regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong organiseert investeringspromotie-evenementen waarin de rol van de stad als 'superconnector' voor tweerichtingsinvesteringen centraal staat. Daarnaast richt de Hong Kong Trade Development Council een Hong Kong Pavilion in en organiseert de organisatie een reeks matchmakingactiviteiten op het gebied van technologische innovatie tussen Fujian en Hongkong tot stand te brengen. Het Instituut voor Handel en Investeringsbevordering van Macau zal een paviljoen van Macau van 180 vierkante meter inrichten. Daarnaast maakt ChongWa (Macao) Financial Asset Exchange Co., Ltd. (MOX) zijn debuut als exposant.

Nu de bijeenkomst in september in Xiamen steeds dichterbij komt, bereiden investeerders en bedrijfsdelegaties uit de hele wereld zich voor om de CIFIT te benutten als een toonaangevend platform voor het aangaan van partnerschappen voor wederzijdse investeringen en het verkennen van kansen op de omvangrijke Chinese binnenlandse markt.