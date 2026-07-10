La 26ᵉ édition du CIFIT fait la promotion du salon de septembre avec une tournée de présentation à Hong Kong et Macao

Les événements promotionnels ont mis en avant le salon de l'investissement qui se tiendra en septembre à Xiamen et la participation internationale croissante à cet événement

HONG KONG et MACAO, 10 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Une tournée de promotion de la 26ᵉ édition du Salon international chinois de l'investissement et du commerce (CIFIT) a eu lieu à Hong Kong et à Macao les 8 et 9 juillet, en amont du salon de l'investissement qui se tiendra à Xiamen en septembre prochain.

Cette tournée de présentation de deux jours a réuni des hauts responsables gouvernementaux, des chefs d'entreprise, des représentants d'établissements financiers, ainsi que des représentants des chambres de commerce étrangères et des médias implantés dans les deux régions administratives spéciales. Ces événements avaient pour but d'inviter les milieux d'affaires de Hong Kong et de Macao à participer au salon de septembre, tout en soulignant l'engagement continu de la Chine en faveur d'une ouverture de haut niveau et de la facilitation des investissements bilatéraux.

Prévu du 8 au 11 septembre à Xiamen, le 26ᵉ CIFIT s'étendra sur une surface d'exposition record de 200 000 mètres carrés, la plus grande de l'histoire du salon. En tant que plateforme phare de l'initiative « Invest in China », le salon de cette année a attiré de nombreux participants internationaux. Près de 50 pays et régions, dont l'Allemagne, l'Italie, le Brésil, le Portugal, les Émirats arabes unis et la Corée du Sud, y participeront.

Le programme du forum comprend des institutions mondiales de premier plan. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'Association mondiale des agences de promotion des investissements (WAIPA) et la Nouvelle Banque de développement (NDB) devraient toutes y participer. La CNUCED organisera la deuxième édition de la « Future Investment Conference » sur le thème « Un investissement mondial pour un monde en mutation », qui réunira des fonds souverains et des associations d'investissement et de financement afin de faciliter la coopération dans les industries émergentes stratégiques et les secteurs d'avenir. L'ONUDI, quant à elle, organisera son forum spécial dans le cadre du CIFIT.

Le salon proposera également une session spécialement consacrée à Taïwan, Hong Kong et Macao. Le gouvernement de la RAS de Hong Kong organisera des événements de promotion des investissements mettant en avant le rôle de la ville en tant que « super-connecteur » pour les investissements bilatéraux, tandis que le Conseil de développement du commerce de Hong Kong mettra en place un pavillon de Hong Kong et organisera une série d'activités de mise en relation dans le domaine de l'innovation technologique entre le Fujian et Hong Kong. L'Institut de promotion du commerce et des investissements de Macao tiendra un pavillon de 180 mètres carrés, et la société ChongWa (Macao) Financial Asset Exchange Co., Ltd. (MOX) fera ses débuts en tant qu'exposant.

À l'approche du salon de septembre à Xiamen, les investisseurs internationaux et les délégations d'entreprises s'apprêtent à faire du CIFIT une plateforme de choix pour nouer des partenariats d'investissement bilatéraux et explorer les opportunités offertes par le vaste marché intérieur chinois.