Wereldwijd adviesbureau J.S. Held erkent 93 experts met Senior Leadership Promotions

JERICHO, N.Y., 19 april 2024 /PRNewswire/ -- Wereldwijd adviesbureau J.S. Held, dat met trots 50 transformerende jaren viert, kondigt de promotie aan van 93 gerenommeerde experts binnen meerdere praktijken en regio's. Deze welverdiende senior expert promoties strekken zich uit over alle expertisegebieden van het kantoor en illustreren onze kernwaarden en streven naar het leveren van ongeëvenaarde expertise, ongeëvenaarde klantenservice en het zijn van katalysatoren voor verandering binnen onze sector.

Technische en wetenschappelijke experts zijn vertrouwde adviseurs voor organisaties die te maken hebben met situaties waarin veel op het spel staat en die gespecialiseerde expertise vereisen. Experts op het gebied van bouw; milieu, gezondheid en veiligheid (EHS); engineering; ongevalsreconstructie; apparatuur, materiaalanalyse & laboratoriumtests; en schade aan eigendommen & infrastructuur, bieden een uitgebreid dienstenpakket waarmee klanten complexe, controversiële en vaak rampzalige situaties over de hele wereld het hoofd kunnen bieden.

De experts van J.S. Held leveren financiële expertise voor alle risicovolle activa en waarden - ze onthullen de waarheid achter de cijfers in financiële geschillen, brengen duidelijkheid in de waardering van materiële en immateriële activa en bieden effectieve strategieën om bedrijven in moeilijkheden weer gezond te maken. Forensisch accountants en economen zijn erkende marktleiders op het gebied van financieel onderzoek, het kwantificeren van economische schade, het waarderen van bedrijven en hun activa en het afleggen van getuigenverklaringen door deskundigen en ondersteuning bij rechtszaken in financiële geschillen. Corporate Finance-experts bieden turnaround- en herstructureringsdiensten, gegevensanalyse, advies inzake naleving en regelgeving, financiële verslaglegging, interim-management (c-suite niveau), curatele en transactieadvies.

De risico- en adviesexperts van J.S. Held werden ingeschakeld bij enkele van de grootste, meest complexe mandaten over de hele wereld voor adviesverlening met betrekking tot intellectuele eigendom, bedrijfsonderzoeken & monitorships, naleving van regelgeving, politieke risico's, bedrijfsinformatie, cyberveiligheid, fraude, corruptie en enorme hoeveelheden gegevens. Multidisciplinaire experts zijn gespecialiseerd in het minimaliseren van risico's, het navigeren door naleving van regelgeving, het leveren van deskundige diensten in commerciële geschillen en het realiseren van bedrijfswaarde.

J.S. Held is ervan overtuigd dat klantenservice en betrokkenheid van medewerkers synoniem zijn en blijft zich inzetten voor het creëren van een eersteklas werkomgeving en een gemeenschapsgevoel onder het team. "In 2023 lanceerden we J.S. Held Academy voor de permanente ontwikkeling van teamleden ter ondersteuning van onze experts," aldus Jonathan Held, Chief Executive Officer. "Ik ben trots op onze mensen die een ongelooflijke gedrevenheid blijven tonen en die geïntegreerde oplossingen blijven leveren voor complexe situaties over de hele wereld."

Marjan Panah, de nieuwe Chief People Officer van het bedrijf, voegt hieraan toe: "Bij J.S. Held erkennen we het belang van diversiteit in denken en ervaring bij het leveren van de beste oplossingen voor onze klanten. Deze promoties weerspiegelen ons streven naar een cultuur waarin expertise, samenwerking en innovatie worden gewaardeerd en beloond."

J.S. Held blijft toegewijd aan het leveren van ongeëvenaarde expertise aan cliënten die worden geconfronteerd met gebeurtenissen waarbij veel op het spel staat en die dringende aandacht, standvastige integriteit, heldere analyses en inzicht in materiële en immateriële activa vereisen.

Kom meer te weten over de toegewijde en ondernemende experts die bijdragen aan de transformatie van J.S. Held, verken ons verhaal, en vier deze gedenkwaardige mijlpaal, onze 50 & Forward-viering, samen met ons op jsheld.com.

