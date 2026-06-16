La estación de conversión en alta mar más grande del mundo completa la instalación flotante

SHANGHAI, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- The "Heart of the Sea Wind", la estación de conversión offshore más grande del mundo construida por Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC), ha completado la instalación de flotadores en las aguas de Qingzhou frente a Yangjiang, provincia de Guangdong. La parte superior se acopló a la base de la camisa submarina con una precisión de nivel milimétrico, lo que marcó el inicio de las actividades previas a la puesta en servicio y un hito importante para la transmisión de energía eólica marina a larga distancia.

La estación convertidora en alta mar, incluidos todos los equipos, pesa aproximadamente 25.000 toneladas, más allá de la capacidad de elevación de los buques de carga pesada convencionales. Ubicada a más de 70 kilómetros de la costa en aguas de 45 a 53 metros de profundidad, la operación se enfrentó a condiciones difíciles, como fuertes vientos, fuertes corrientes, fuertes salpicaduras de sal y frecuentes tifones.

ZPMC empleó un método de instalación flotante y estableció un sistema de monitoreo y alerta temprana del estado del mar las 24 horas para identificar ventanas de marea adecuadas para la operación. Utilizando un posicionamiento de alta precisión, la embarcación semisumergible que transportaba la estación convertidora se guió hacia la ranura de la camisa preinstalada en el fondo marino. Con un monitoreo inteligente y un lastrado cuidadosamente controlado, la parte superior de 25,000 toneladas se bajó a su lugar, logrando una alineación a nivel milimétrico con las patas de soporte de la chaqueta.

El parque eólico tiene una capacidad total instalada de 2.000 MW e incluye 163 turbinas. El "Corazón del Viento Marino" sirve como el centro de transmisión central del proyecto y actualmente es la estación convertidora VSC-HVDC eólica marina de mayor voltaje (±500 kV) y mayor capacidad (2.000 MW) del mundo. Se espera que el proyecto proporcione lecciones valiosas para futuros desarrollos eólicos marinos en aguas profundas, ya que la energía eólica marina sigue desempeñando un papel creciente en la transición energética mundial.

FUENTE ZPMC